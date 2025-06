Shakira

Problemi strutturali sul palco a Boston fermano la popstar colombiana. Salta anche la performance al festival LGBTQ+ di Washington: «Non dipende da noi, farò di tutto per tornare presto».

Covermedia Covermedia

Shakira è costretta a fermarsi. La cantante di «Hips Don't Lie» ha dovuto cancellare due tappe del suo tour «Las Mujeres Ya No Lloran», a Boston e Washington D.C., a causa di un imprevisto tecnico che ha compromesso la sicurezza del palco.

Tutto è iniziato giovedì sera, quando lo show al Fenway Park di Boston è stato annullato poco prima dell'inizio per «circostanze impreviste». Poche ore dopo, Live Nation ha spiegato: «Durante un controllo di routine prima dello spettacolo, sono stati identificati elementi strutturali non conformi agli standard. Tutti i membri del team sono al sicuro».

Ma l'effetto domino non si è fatto attendere. La produzione del tour non ha fatto in tempo a raggiungere Washington per l'atteso show di sabato 31 maggio al Nationals Park, previsto all'interno di un evento LGBTQ+.

«A causa delle complicazioni con lo spettacolo precedente a Boston, l'intera produzione non può essere trasportata a Washington in tempo utile», recita il comunicato ufficiale del ballpark. «Nonostante ogni sforzo per rendere possibile l'evento, non è stato possibile andare avanti come previsto».

«Sono devastata»

Shakira, colpita duramente dalla situazione, ha affidato il suo dispiacere a TMZ: «Sono devastata. Ho contato i giorni, impaziente di riabbracciare i miei fan a Washington e Boston. Io e il mio team abbiamo fatto tutto il possibile, ma non dipende solo da noi. Prometto che farò tutto ciò che è in mio potere per essere con voi il prima possibile».

Il tour – iniziato a febbraio a supporto del dodicesimo album della cantante – proseguirà a partire dal 2 giugno con la data di Atlanta. Intanto, fan e addetti ai lavori tirano un sospiro di sollievo per l'assenza di feriti, ma l'amarezza per le date mancate resta.