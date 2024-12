Shakira

Il frontman dei Coldplay ha supportato la cantante colombiana dopo la fine della lunga relazione con l'ex calciatore, padre dei suoi due figli.

Covermedia Covermedia

Dopo la burrascosa fine della relazione con Gerard Piqué, Shakira è stata sostenuta moralmente dal collega Chris Martin.

La cantante colombiana e l'ex difensore del Barcellona si sono separati nel 2022, dopo 11 anni in coppia e due figli insieme. Un colpo duro per la star, consolata durante la lunga crisi dal frontman dei Coldplay.

Fido consigliere

«C'è stato per me quando mi sono separata e avevo il cuore a pezzi», ha dichiarato Shakira. «Mi chiedeva tutti i giorni come stessi, mi mandava messaggi di sostegno, forza e saggezza».

Chris, che ha conosciuto il dolore per la fine di un lungo amore, essendosi separato dopo 10 anni da Gwyneth Paltrow nel 2014, ha dato a Shakira una nuova prospettiva di vita, offrendole consigli e supporto costante.

«Lo vedo come una persona che osserva la vita attraverso una lente diversa, è molto sensibile verso le persone che hanno bisogno, oltre a essere molto empatico», ha aggiunto.

Il dolore della star

In una precedente intervista, Shakira ha parlato del grande dolore provato dopo la fine della relazione con Piqué, che pare l'abbia tradita con Clara Chia Martì, poi divenuta sua compagna.

«La sofferenza che ho provato è stata probabilmente la più grande mai provata in tutta la mia vita, è stata debilitante», ha dichiarato la star a Rolling Stone.

«È stata una coltellata al petto. E la sensazione era reale, quasi fisica. Fisicamente mi sembrava di avere un buco al petto e le persone vedevano attraverso me».