SpettacoloIncidente mortale durante i preparativi del concerto a Rio di Shakira
Covermedia
28.4.2026 - 11:00
Un lavoratore perde la vita mentre monta il palco a Copacabana. L'artista non ha ancora commentato.
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28.04.2026, 11:00
28.04.2026, 11:04
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Un incidente durante i preparativi del concerto di Shakira a Rio de Janeiro si è concluso con la morte di un operaio impegnato nel montaggio del palco.
Gli organizzatori dell'evento «Todo Mundo no Rio» hanno confermato la notizia in un comunicato diffuso sui social.
«Gli organizzatori confermano che un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica (26 aprile) ha tragicamente causato la morte di un professionista impegnato nell'assemblaggio delle strutture dello show», si legge nella nota in portoghese.
«I soccorsi hanno prestato le prime cure sul posto e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per il trasporto in ospedale. Purtroppo il lavoratore è deceduto poco dopo», prosegue il comunicato.
Gli organizzatori hanno concluso esprimendo «sostegno, vicinanza e solidarietà all'azienda coinvolta, al suo team e alla famiglia della vittima».
La cantante di «Hips Don't Lie» è attesa sul palco sabato 2 maggio per il concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana, ma al momento non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto.
Il corpo dei vigili del fuoco dello Stato di Rio (CBMERJ) ha spiegato a People che «un lavoratore ha riportato gravi lesioni da schiacciamento agli arti inferiori durante l'utilizzo di un sistema di sollevamento. Prima dell'arrivo dei soccorsi, era già stato estratto dall'attrezzatura dai colleghi presenti».
Un testimone ha raccontato all'agenzia AFP di aver visto la struttura «a terra» e di aver sentito dire che «un uomo era rimasto intrappolato sotto», assistendo poi alla corsa di alcune persone per «tirarlo fuori».
Lanciata nel 2024, la serie di concerti «Todo Mundo no Rio» ha già ospitato artisti come Madonna e Lady Gaga. L'evento, gratuito e all'aperto, ha attirato tra 1,6 e 2,5 milioni di spettatori.
Nel fine settimana, Shakira aveva anticipato lo show su Instagram scrivendo: «Ci siamo quasi, Rio! Sto preparando tante sorprese per voi: ospiti speciali, nuovi look, canzoni che amerete... Non vedo l'ora di essere lì».
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