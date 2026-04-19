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Ecco l'intervista Shakira parla apertamente della rottura con Piqué: «Rido di ciò che mi è successo»

Lea Oetiker

19.4.2026

Una foto dei giorni felici: Shakira e il suo ex Gerard Piqué.
Una foto dei giorni felici: Shakira e il suo ex Gerard Piqué.
Foto: Raúl Terrel/Europa Press/dpa

Ospite del talk show spagnolo «Al cielo con ella», Shakira si racconta senza filtri: dalla rottura con Gerard Piqué al peso delle aspettative sociali sulle donne.

Lea Oetiker

19.04.2026, 19:17

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Shakira, ospite del talk show «Al cielo con ella», ha parlato apertamente della separazione da Gerard Piqué e del percorso che l’ha riportata a sé stessa.
  • Ha criticato le aspettative sociali imposte alle donne, denunciando una pressione che le costringe in ruoli limitanti.
  • La cantante ha raccontato di aver trasformato il dolore in forza, trovando nella musica e nell’ironia strumenti di guarigione.
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Dopo la separazione dal calciatore Gerard Piqué, avvenuta nel giugno 2022, Shakira si mostra più aperta e riflessiva che mai.

In un’intervista rilasciata al talk show spagnolo «Al cielo con ella», la cantante ripercorre il lungo cammino che l’ha riportata a sé stessa e critica apertamente le aspettative sociali imposte al sesso femminile.

«Le donne sono state incasellate e ridotte a un ruolo: essere belle, mantenere viva la fiamma dell’amore, portare soldi a casa, crescere i figli e restare in silenzio… Siamo state messe in una situazione molto scomoda e crudele», denuncia la cantante 49enne, citata da «Hola!», riferendosi alla pressione a cui molte donne sono ancora sottoposte.

«Mi sono spezzata in mille pezzi e ricostruita»

Il racconto si fa particolarmente personale quando Shakira affronta lo scandalo legato al tradimento di Piqué. «Rido molto di quello che mi è successo. Faccio molte battute: trasformo le mie difficoltà in una fonte di umorismo».

Per lei, il sorriso è una forma di sopravvivenza: «Bisogna ridere della vita prima che la vita rida di te».

Anche la musica ha avuto un ruolo centrale nel suo percorso dopo la separazione. «Racconto la mia storia, la mia verità. Molti sanno che mi sono spezzata in mille pezzi e che mi sono ricostruita pezzo dopo pezzo», confessa.

Oggi vede la sua arte come una bussola emotiva e un simbolo di guarigione: «Dalle lacrime sono nati diamanti», riassume Shakira.

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