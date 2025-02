Shakira

Il tour «Las Mujeres Ya No Lloran» si ferma per un imprevisto spettacolare, ma la regina del pop non si arrende.

Covermedia Covermedia

La superstar internazionale Shakira ha dovuto affrontare un nuovo imprevisto durante il suo tour sudamericano.

Il concerto previsto lunedì 24 febbraio presso lo Stadio Atanasio Girardot è stato posticipato a causa di gravi problemi di sicurezza: il tetto della scenografia, installato da una società locale, ha subito un danno che ha messo a rischio l'incolumità della diva.

In un comunicato rilasciato da Paramo Presenta, l'organizzatore dell'evento ha spiegato che, proprio durante l'allestimento, il danno al tetto ha costretto a prendere una decisione difficile per proteggere Shakira.

Nuovo imprevisto dopo i dolori a Lima

Questo episodio segue un recente posticipo del concerto a Lima, in Perù, dove la cantante aveva già dovuto rimandare l'appuntamento a causa di dolori addominali.

Nonostante queste turbolenze, la resilienza di Shakira rimane inalterata. La stella, che ha incantato milioni di fan con successi come «Hips Don't Lie», è pronta a far vibrare i palchi di Bogotà con due appuntamenti consecutivi il 26 e 27 febbraio.

E non finisce qui: il tour proseguirà verso il Nord America a maggio, con una serie di concerti in stadi che promettono spettacoli imperdibili.

Shakira ha già espresso la sua gratitudine su Instagram, dichiarando: «Sono così entusiasta di condividere il mio miglior spettacolo con voi». Resta dunque in attesa l'annuncio della nuova data per Medellin, mentre il mondo dello spettacolo osserva con trepidazione l'evolversi di questo tour ricco di emozioni e sorprese.