La cantante di origini colombiane Shakira durante una recente esibizione Keystone

Shakira chiude il suo viaggio in Messico nell'ambito del «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» regalando un concerto gratuito ai suoi fan.

Keystone-SDA SDA

La cantante di origini colombiane ha annunciato su social media che si esibirà il primo marzo a «Zócalo», alias Plaza de la Constitución, la piazza principale di Città del Messico e una delle più grandi al mondo. Shakira torna a Zócalo dopo quasi 20 anni.

«¡México lindo! – ha detto in un video su social media – ricordate il 2007 quando ha cantato per voi a Zócalo? Oggi voglio dirvi che quell'esperienza si ripeterà domenica 1. marzo alle 20. Mi avete dato così tanto e spero di poter ricambiare un po' del vostro affetto». Ha aggiunto che parte del concerto sarà trasmesso sui suoi canali.

La popstar si esibirà anche il 2 maggio a Copacabana in Brasile e gli organizzatori hanno stimato almeno un milione di spettatori, così come avvenne per Madonna nel 2024 e Lady Gaga nel 2025.