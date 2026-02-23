  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Musica Dopo 20 anni Shakira torna a Città del Messico con un concerto gratuito

SDA

23.2.2026 - 16:45

La cantante di origini colombiane Shakira durante una recente esibizione
La cantante di origini colombiane Shakira durante una recente esibizione
Keystone

Shakira chiude il suo viaggio in Messico nell'ambito del «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» regalando un concerto gratuito ai suoi fan.

Keystone-SDA

23.02.2026, 16:45

23.02.2026, 16:55

La cantante di origini colombiane ha annunciato su social media che si esibirà il primo marzo a «Zócalo», alias Plaza de la Constitución, la piazza principale di Città del Messico e una delle più grandi al mondo. Shakira torna a Zócalo dopo quasi 20 anni.

«¡México lindo! – ha detto in un video su social media – ricordate il 2007 quando ha cantato per voi a Zócalo? Oggi voglio dirvi che quell'esperienza si ripeterà domenica 1. marzo alle 20. Mi avete dato così tanto e spero di poter ricambiare un po' del vostro affetto». Ha aggiunto che parte del concerto sarà trasmesso sui suoi canali.

La popstar si esibirà anche il 2 maggio a Copacabana in Brasile e gli organizzatori hanno stimato almeno un milione di spettatori, così come avvenne per Madonna nel 2024 e Lady Gaga nel 2025.

I più letti

Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Marie-Therese Nadig aveva solo 17 anni: «Un fondista scavalcò il filo spinato per raggiungere noi donne»
Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
Ecco chi era «El Mencho», il boss della droga la cui morte ha gettato il Messico nel caos
L'arresto di Andrea scuote il trono di Carlo, fermato dalla polizia l'ex ambasciatore Mandelson

Altre notizie

Ruolo iconico. Lily Collins sarà Audrey Hepburn in un film su «Colazione da Tiffany»

Ruolo iconicoLily Collins sarà Audrey Hepburn in un film su «Colazione da Tiffany»

Sotto accusa. Il figlio Nick si dichiara non colpevole per l'omicidio dei genitori Rob e Michele Reiner

Sotto accusaIl figlio Nick si dichiara non colpevole per l'omicidio dei genitori Rob e Michele Reiner

Cinema. Claudio Santamaria torna nelle sale con «Lo chiamavano Jeeg Robot»

CinemaClaudio Santamaria torna nelle sale con «Lo chiamavano Jeeg Robot»