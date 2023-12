Shane Macgowan

La vedova del musicista sta pensando di pubblicare un libro con i brani mai distribuiti del defunto frontman dei Pogues.

La vedova di Shane MacGowan, Victoria Mary Clarke, sta pensando di pubblicare un libro con le canzoni inedite del musicista. La giornalista e autrice 57enne ha dichiarato al The Guardian la sua intenzione di raccogliere in un tomo tutto il materiale postumo del frontman dei Pogues, deceduto il 30 novembre all'età di 65 anni.

«Pensava costantemente alle parole e aveva bisogno di qualcosa su cui scriverle. Poteva essere una ricevuta, l'estratto conto, l'agenda. Magari andavi al ristorante e lui scriveva su tutti i tovaglioli e chiedeva altri tovaglioli», ha ricordato Victoria. «Credo che prima o poi faremo un libro con i suoi inediti, perché ci sono molte canzoni non pubblicate».

Dopo la sua morte, è cresciuta la campagna per far diventare «Fairytale of New York» dei Pogues e di Kirsty MacColl il brano natalizio numero 1 di quest'anno.

Secondo la Clarke, MacGowan avrebbe probabilmente apprezzato la chart-topper postuma, anche se era annoiato dalla melodia festiva. «Penso che fosse seccato dal fatto che la gente si concentrasse su quell'unica canzone, perché pensava: «Beh, ne ho scritte tante altre»», ha spiegato la Clarke, che percepisce ancora la presenza del marito.

«Oggi mi ha già aiutato con delle cose, anche in modo molto pratico», ha dichiarato. «Ho dovuto incartare molte sciarpe, comunicare con i clienti, tutte le cose amministrative che non ho potuto fare dopo il funerale. Così gli ho detto: «Senti, sono molto, molto stressata per questo – ho bisogno del tuo aiuto. Voglio che tu faccia in modo che vada tutto liscio». E ha funzionato! Credo che le persone possano aiutarti dall’aldilà».

MacGowan è stato sepolto a Nenagh, in Irlanda, l'8 dicembre.

Covermedia