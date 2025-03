Shannen Doherty

L'attrice di «Beverly Hills 90210» e «Streghe», morta lo scorso luglio, non è stata omaggiata durante il segmento In Memoriam della notte degli Oscar.

Il portavoce di Shannen Doherty esprime rammarico e delusione per il mancato ricordo dell'attrice di «Beverly Hills 90210» nella notte degli Oscar.

Durante la cerimonia di domenica sera, l'Academy ha ricordato nel segmento In Memoriam varie star che ci hanno lasciato nell'ultimo anno, come Gene Hackman, Maggie Smith, James Earl Jones, Gena Rowlands, Donald Sutherland e David Lynch.

Tra di loro non era presente Shannen, morta nel luglio 2024 dopo una lunghissima battaglia contro il cancro.

Non ha fatto solo TV

Il portavoce dell'attrice ha dichiarato a TMZ come sia stato «deludente non vederla inclusa nel tributo di domenica sera, considerando che ha fatto parte della comunità di Hollywood per oltre 45 anni».

Shannen ha recitato in film come «Schegge di follia», «Generazione X» e «Night Shift», ma ha dedicato la maggior parte della sua carriera alla tv con ruoli iconici come quelli di Brenda Walsh in «Beverly Hills 90210» e Prue Halliwell in «Streghe».

Altri non sono stati ricordati

Ad ogni modo non è stata l'unica star esclusa dal tributo: anche l'attore di «Candyman» Tony Todd, il documentarista Morgan Spurlock e l'attrice di «Gossip Girl» Michelle Trachtenberg, morta pochi giorni prima della cerimonia, sono state snobbate.

L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS), che ha organizzato gli Oscar, ha incluso il resto degli attori defunti in un elenco In Memoriam più esteso sul proprio sito web.