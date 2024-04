Shannen Doherty

L’attrice, affetta da cancro metastatico al quarto stadio, sta svuotando le sue case e vendendo i suoi beni per facilitare la vita alla madre, una volta che lei non ci sarà più.

Covermedia

Shannen Doherty si sta liberando poco alla volta di tutti i suoi beni materiali.

L’ex star di «Beverly Hills 90210», che da anni lotta contro un tumore al seno al quarto stadio, ha rivelato durante il suo podcast «Let’s Be Clear» di avere svuotato i suoi garage e le sue case, vendendo o donando i suoi averi, per evitare la dolorosa incombenza alla madre Rosa.

«La mia priorità al momento è mia madre. So che sarà difficile per lei, se sarò io a morire prima di lei», ha spiegato.

«E siccome so quanto sarà difficile, voglio provare a renderle la vita più facile. Non voglio che abbia troppe cose da affrontare. Non voglio che si ritrovi con quattro garage pieni di mobili».

«È stata la cosa giusta da fare»

La 52enne sta usando i soldi ricavati dalla vendita dei suoi beni per vivere delle nuove esperienze con la madre.

«Sto facendo tanti viaggi grazie a quei soldi. Sto vendendo tutto in modo da poter creare dei ricordi e costruire dei ricordi con le persone che amo», ha aggiunto. «Posso portare mia madre in vacanza perché ho tutti questi soldi extra».

Nonostante la malattia, e il nuovo sguardo sulla vita, per Shannen non è stato facile svuotare la sua casa nel Tennessee, dove un giorno sognava di costruire un santuario per cavalli.

Tuttavia per l’attrice «è stata la cosa giusta da fare» in vista di «una transizione più pulita e più semplice».

Shannen ha rivelato lo scorso anno di avere delle metastasi al cervello e alle ossa.

