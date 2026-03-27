Shaquille O'Neal

Sui social circolano presunti messaggi privati tra la popstar e l'ex campione NBA, ma O'Neal respinge tutto e parla di contenuti falsi diventati virali.

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Non sono di Shaquille O'Neal i messaggi dal tono esplicito diventati virali online, attribuiti all'ex campione in un presunto scambio con Sabrina Carpenter.

Nei giorni scorsi, alcune immagini circolate sui social sembravano mostrare conversazioni private tra la popstar 26enne e la leggenda del basket 54enne.

L'ex atleta ha però respinto le accuse durante una recente puntata del suo podcast «The Big Podcast», negando di aver mai contattato la cantante di «Espresso».

«Prima di tutto, signore, il Diesel ha molto più fascino di così», ha dichiarato, facendo riferimento al suo soprannome Big Diesel. «Sto solo dicendo».

Nel corso dell'episodio, O'Neal ha letto ad alta voce i messaggi attribuiti a lui, ridendo del contenuto e sottolineandone l'inverosimiglianza.

I social sono «un posto pericoloso»

Il suo ospite, il rapper Jim Jones, ha commentato come i social siano «un posto pericoloso», aggiungendo che è sorprendente «quanto tempo ed energia vengano spesi su queste cose».

Secondo O'Neal, la vicenda sarebbe frutto di utenti più giovani, concentrati sull'algoritmo e sulla ricerca della viralità.

L'ex cestista ha sei figli: cinque nati dal matrimonio con Shaunie Henderson, durato dal 2002 al 2011, e una figlia da una relazione precedente.

Sabrina Carpenter, interprete di «Manchild», non ha commentato pubblicamente i messaggi circolati online.