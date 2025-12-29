Sharon Osbourne si racconta da Piers Morgan. Keystone

Sharon Osbourne spiega perché, dopo la morte di Ozzy, ha scelto di restare in vita nonostante il patto di suicidio assistito che avevano condiviso.

Hai fretta? blue News riassume per te Sharon Osbourne ha raccontato che lei e Ozzy avevano pianificato il suicidio assistito in caso di gravi malattie.

Dopo la morte del marito, ha deciso di non seguire quel patto per il bene dei figli Aimee, Kelly e Jack.

Un'esperienza vissuta in passato e il dolore visto nei figli di genitori suicidi hanno rafforzato la sua scelta. Mostra di più

Anni prima della morte di Ozzy Osbourne, avvenuta lo scorso luglio all'età di 76 anni, Sharon Osbourne aveva parlato apertamente di un patto di suicidio assistito che la coppia aveva deciso di sottoscrivere.

Oggi, però, la moglie dello storico frontman dei Black Sabbath spiega perché, dopo la scomparsa del marito, ha scelto di non seguire quella strada.

Intervistata da Piers Morgan, la 73enne ha raccontato che a trattenerla dal desiderio di «andarsene con Ozzy» sono stati i figli Aimee, Kelly e Jack.

«Se non fosse stato per loro, sarei andata con lui, senza esitazioni», ha ammesso. «Ho fatto tutto quello che volevo nella vita. Ma i miei figli sono stati incredibili, tutti e tre, davvero magnifici».

Un episodio che ha segnato la sua decisione

Nel corso della conversazione, Sharon ha ricordato un episodio del passato che ha segnato in modo definitivo il suo modo di vedere la questione.

Durante un periodo difficile della sua vita, aveva trascorso del tempo in una struttura per la salute mentale. Lì aveva incontrato due giovani donne, entrambe segnate dal suicidio delle rispettive madri.

«Ho visto in che stato si trovavano e cosa aveva fatto alle loro vite», ha raccontato. «In quel momento ho capito che non avrei mai potuto infliggere una sofferenza simile ai miei figli».

Pensieri suicidi? Ecco dove puoi trovare aiuto Alcuni di questi servizi sono presenti 24 ore su 24 per le persone in crisi suicidaria e per coloro che le circondano. Linea di consulenza del Telefono Amico: numero di telefono 143 o www.143.ch. Linea di consulenza di Pro Juventute (per bambini e giovani): numero di telefono 147 oppure www.147.ch. Maggiori informazioni: www.parlare-puo-salvare.ch. Il Centro di contatto dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ticinese: numero di telefono 0848 062 062. Per chi ha già tentato il suicidio in Ticino: Terapia breve ASSIP© - Prevenzione del suicidio. Per le persone che hanno perso qualcuno a causa del suicidio: Gruppi di Aiuto Aiuto Ticino.

La decisione dopo la morte del padre

Il tema del suicidio assistito non è nuovo per la donna. Già nel 2007, nella sua autobiografia «Survivor: My Story - The Next Chapter», aveva rivelato che lei e Ozzy avevano pianificato di rivolgersi all'organizzazione svizzera Dignitas nel caso uno dei due fosse stato colpito da una forma di demenza. La decisione era maturata dopo la morte del padre di Sharon, Don Arden, affetto da Alzheimer.

All'epoca, Sharon aveva spiegato in un'intervista al «Daily Mirror» di credere fermamente nell’eutanasia e di aver condiviso la scelta con i figli, che ne erano a conoscenza.

Negli anni successivi, anche Ozzy Osbourne aveva ribadito la propria posizione, estendendo il patto a qualsiasi condizione gravemente invalidante o potenzialmente letale. «Se non potessi più vivere in modo dignitoso, allora per me sarebbe finita», aveva dichiarato il cantante.

Oggi, però, il racconto di Sharon è diverso. Sempre parlando con Morgan, ha spiegato come il dolore per la perdita del marito faccia ormai parte della sua quotidianità. «Il lutto è diventato il mio compagno», ha detto.

«È qualcosa di strano, ma quando ami così tanto una persona e la perdi, è una condizione con cui devi convivere. Col tempo imparerò ad abituarmici, perché la vita va avanti».