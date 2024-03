Sharon Stone

L’attrice è single da molti anni e vorrebbe trovare l’uomo giusto.

Sharon Stone confida nel 2024 per trovare l’amore.

A dichiararlo è stata la stessa attrice, 66 anni, durante il The Louis Theroux Podcast: «Quest’anno avverto la concreta possibilità di conoscere qualcuno. Mi sono presa cura di me stessa da sola, ho vissuto in solitudine per molto tempo e ora sento di essere pronta a non rimanere più da sola».

La missione non è delle più facili, soprattutto negli ambienti di Hollywood.

«Penso molto a come vorrei conoscere un partner e soprattutto come fare a incontralo, a meno che non esca fuori dal nulla. Conoscerò qualcuno a una di queste feste che si organizzano a Hollywood? Non credo, non lo vedo come un luogo adatto per conoscere qualcuno».

Sharon ha più volte tentato la fortuna tramite le dating app, ma essere una celebrità su questo genere di piattaforme rappresenta uno svantaggio.

«C’erano persone che ci provavano con me, altre che creavano tutta una serie di strane situazioni, criminali, tossicodipendenti, persino due sceneggiatori gay che volevano piazzare le loro sceneggiature. Ne ho viste di tutti i colori».

Sharon è madre di tre figli adottivi: Roan, 23 anni, Laird, 18 anni, e Quinn, 17 anni.

È stata sposata con Michael Greenburg tra il 1984 e il 1987 e con Phil Bronstein tra il 1998 e il 2004.

Nel suo libro del 2021, «The Beauty of Living Twice», la star ha ammesso di essere stata molto sfortunata in amore. Ma, durante l’intervista, ha detto di non provare più quel senso di autocommiserazione, sottolineando di avere avuto «relazioni meravigliose» nel corso della sua vita.

Covermedia