La star di Hollywood è in vacanza tra l'Italia e la Turchia con suo figlio Laird.

All'inizio di questa settimana, la protagonista di «Basic Instinct» ha pubblicato una foto su Instagram in cui si mostrava in piedi nell'ascensore di un hotel con un occhio visibilmente nero.

«Questo viaggio è stato duro; ma io sono più dura», ha scritto nella didascalia.

Ma dopo che i fan hanno espresso preoccupazioni per il benessere di Sharon, la star è tornata sulla piattaforma per condividere un video in cui ha raccontato esattamente cosa è successo.

«So che siete tutti preoccupati per come mi sono procurata un occhio nero, quindi ho pensato di farvelo sapere», ha detto. «Sono stata in così tanti hotel e in così tanti paesi, mi sono alzata nel cuore della notte per fare pipì e non sapevo dove fossi e ho sbattuto la faccia sul marmo.

«No, nessuno mi ha fatto niente e, sì, sto benissimo e mi sto divertendo molto e sono stata accolta molto bene nel mio viaggio ovunque sia andata e mi sto divertendo tantissimo».

Sharon ha abbassato gli occhiali da sole per mostrare meglio l'occhio e ribadito che è in via di guarigione. «Sta migliorando. Dovreste vedere cosa ho fatto a quel pavimento di marmo», ha scherzato la 66enne prima di aggiungere: «Grazie mille per esservi interessati a me».

Sharon si è goduta una vacanza tra l'Italia e la Turchia con suo figlio Laird, 19 anni, che a breve partirà per il collage.

A commentare l'occhio nero di Sharon Stone la collega Diane Kruger: «Nessuno potrebbe far apparire un occhio nero meglio di così».

