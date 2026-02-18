Sharon Stone

L'attrice pubblica un video su Instagram e si interroga anche sulla paura di invecchiare. «È l'idea più strana del mondo», dice ai suoi follower.

Covermedia Covermedia

Sharon Stone torna su Instagram e accende il dibattito sull'invecchiamento.

Con un video pubblicato sul suo profilo – seguito da oltre 4,2 milioni di persone – l'attrice si chiede perché la società continui a considerare l'età e il corpo come qualcosa da nascondere o temere.

La riflessione nasce da un episodio recente. Alcuni membri di una troupe in visita al suo studio d'arte le avrebbero chiesto di spostare fuori dall'inquadratura un dipinto raffigurante una donna nuda, intitolato «The Goddess».

Un dettaglio che diventa il punto di partenza di una domanda più ampia sul rapporto con il corpo e con il tempo che passa.

«Dovremmo essere terrorizzati quando ci guardiamo allo specchio?», domanda nel video. «Dovrebbe essere un segreto fare pipì, fare la cacca e lavarci i denti? Perché dovremmo avere paura della nostra natura umana? Per me è l'idea più strana del mondo».

L'attrice, candidata all'Oscar e icona di «Basic Instinct», spinge la riflessione oltre il semplice tema estetico.

«Scusatemi, io lo indosso ogni giorno. Mi sveglio in lui. Ci vado a dormire. Ci faccio pipì. Ci faccio la cacca. È il mio appartamento. Io vivo qui», afferma, parlando del proprio corpo come di una casa da abitare, non da giudicare.

Nel testo che accompagna il video, scherza con un «scusate ma non mi scuso» per aver affrontato un tema così diretto.

E aggiunge: «Perché nel 2026 abbiamo ancora paura di invecchiare e di vivere nei nostri corpi? Siamo più del nostro aspetto... siamo artiste, madri, sorelle, mogli, infermiere, insegnanti... e l'elenco continua!»

«Abbiamo paura della nudità sugli schermi, dei nostri corpi, della nostra casa... ma non della violenza o di tutto il resto che ci viene riversato addosso giorno dopo giorno?».

Un intervento che intreccia arte, identità e consapevolezza.

Negli ultimi anni, infatti, Stone ha affiancato al cinema un percorso artistico personale sempre più strutturato, esponendo le proprie opere in diverse mostre internazionali.

Sul fronte professionale, continua a lavorare tra grande schermo e nuovi progetti. Di recente è apparsa nel thriller d'azione «Io sono nessuno 2», sequel del film con Bob Odenkirk, e sarà tra i protagonisti della commedia «In Memoriam», accanto a Marc Maron e Judy Greer.