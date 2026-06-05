Sharon Stone

Per anni ha convissuto con dolori e domande senza risposta. Oggi l'iconica attrice ricorda la violenta aggressione, ma ha scelto di non denunciare il presunto responsabile.

Covermedia Covermedia

Una perdita di coscienza, fratture mai spiegate e una verità emersa solo dieci anni dopo.

Sharon Stone racconta per la prima volta l'episodio che ha cambiato la sua vita.

Ospite del podcast «The Person Who Believed In Me» di David Begnaud, la star di «Basic Instinct» ha ripercorso il trauma rimasto a lungo avvolto nel mistero.

«Non so quanto possa raccontare. Sono stata colpita da dietro», ha detto. «Per dieci anni non ho capito davvero cosa mi fosse successo. Mi sono svegliata incosciente sul pavimento. I divani erano spostati, il tavolino era rovesciato e tutto quello che c'era sopra era sparso per terra. Non sapevo come fossi finita lì».

La svolta arrivò circa un decennio dopo, durante una visita in una clinica specializzata in problemi alla colonna vertebrale in California.

I medici stavano valutando un intervento per quella che sembrava artrite a collo e spalle. Gli esami, però, mostrarono un quadro diverso.

«Il medico entrò nella stanza e mi disse: «Non potremo eseguire questo intervento"», ha ricordato l'attrice. «Non capivo di cosa stesse parlando. Poi mi spiegò che la mia gabbia toracica era piena di fratture saldate e cicatrizzate. Mi disse che era evidente che ero stata aggredita e che si trattava di un reato grave».

Stone non ha voluto rendere pubblica l'identità della persona che ritiene responsabile.

«Non lo dirò pubblicamente. Posso però dire che abbiamo denunciato tutto e fatto tutto ciò che era necessario. Ho avuto l'opportunità di procedere legalmente, ma erano passati dieci anni e, visto che sono un personaggio pubblico, ho deciso di non farlo».

Pur ritenendo di avere elementi sufficienti per portare il caso in tribunale, l'attrice ha scelto di non andare avanti.

«Non volevo che questa diventasse la mia eredità».

I portavoce della star non hanno rilasciato ulteriori commenti sulle dichiarazioni emerse nel podcast.