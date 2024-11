Sharon Stone

L'attrice riflette sul ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca durante un intervento al Torino Film Festival.

Covermedia

Sharon Stone attacca i suoi connazionali a poche settimane dalla rielezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

Intervenuta al Torino Film Festival, in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, la star di Hollywood ha ammesso di temere che il suo Paese di origine possa scivolare verso una nuova forma di «fascismo».

«Dobbiamo fermarci e pensare alle persone che abbiamo scelto per governarci», ha detto l'attrice. «E se, in effetti, stiamo effettivamente scegliendo il nostro governo o se il governo sta scegliendo se stesso».

Stone ha poi menzionato il regime fascista italiano, che ha governato la nazione dal 1922 e per oltre vent'anni. «L'Italia ha vissuto il fascismo, ha vissuto queste cose, capite cosa succede. Lo avete visto prima».

«L'80% degli americani vive nell'ingenuità»

Sharon, che in precedenza aveva minacciato di trasferirsi in Italia qualora Trump fosse stato rieletto, ha bollato gli americani come un popolo «ignorante e arrogante».

«Il mio paese è ancora nella fase adolescenziale, e gli adolescenti sono molto arroganti, pensano di sapere tutto e sono ingenui. Noi siamo nella nostra fase adolescenziale arrogante e ignorante».

«L'80% degli americani non ha il passaporto e non viaggia, vivono nella loro più straordinaria ingenuità», ha concluso.

Covermedia