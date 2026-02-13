«Sopraffatta»: Sharon Stone abbandona brevemente il Ballo dell'opera di Vienna Sharon Stone è scoppiata in lacrime sul tappeto rosso del Ballo dell'opera di Vienna. La star di Hollywood avrebbe avuto un attacco di panico. Immagine: dpa L'attrice indossava una creazione dello stilista Valentino ispirata allo stile pittorico dell'artista austriaco Gustav Klimt. Immagine: dpa All'evento era presente anche l'attrice Fran Drescher, nota per il suo iconico ruolo nella sitcom degli anni '90 «La tata». Immagine: dpa Il 68° Ballo dell'opera di Vienna è stato una celebrazione del glamour. Immagine: dpa «Sopraffatta»: Sharon Stone abbandona brevemente il Ballo dell'opera di Vienna Sharon Stone è scoppiata in lacrime sul tappeto rosso del Ballo dell'opera di Vienna. La star di Hollywood avrebbe avuto un attacco di panico. Immagine: dpa L'attrice indossava una creazione dello stilista Valentino ispirata allo stile pittorico dell'artista austriaco Gustav Klimt. Immagine: dpa All'evento era presente anche l'attrice Fran Drescher, nota per il suo iconico ruolo nella sitcom degli anni '90 «La tata». Immagine: dpa Il 68° Ballo dell'opera di Vienna è stato una celebrazione del glamour. Immagine: dpa

Un abito in stile Gustav Klimt, lacrime sul red carpet e una giacca da sera che infrange le regole: Sharon Stone è rimasta «sopraffatta» dalle emozioni appena ha calcato il tappeto rosso del Ballo dell'opera di Vienna. L'attrice Fran Drescher, dal canto suo, ha sfidato il dress code dell'evento austriaco più glamour dell'anno. Ecco come.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te È arrivata e se n'è andata subito: l'accoglienza al Ballo dell'opera di Viena era apparentemente troppo per la star di Hollywood Sharon Stone

L'attrice è scoppiata improvvisamente in lacrime e ha dovuto lasciare il tappeto rosso in fretta e furia per raggiungere il suo hotel.

Secondo alcuni testimoni, la stella del cinema avrebbe avuto un attacco di panico. In seguito si è seduta nel suo palchetto raggiante. Mostra di più

Lo sfavillante trambusto del Ballo dell'opera di Vienna ha suscitato grande emozione nella star di Hollywood Sharon Stone. «Sono un po' sopraffatta», ha detto l'attrice hollywoodiana in lacrime sul tappeto rosso. «Mi ha onestamente tolto il fiato», ha dichiarato al canale televisivo ORF.

Subito dopo è tornata brevemente in albergo. Karl Guschlbauer, l'imprenditore dolciario che l'ha invitata, ha detto che il desiderio di rinfrescarsi in albergo dopo tali emozioni era del tutto comprensibile.

Poco dopo Stone ha ripreso posto nel suo palchetto.

L'attrice si è detta entusiasta del sentimento di unità e di orgoglio culturale che si respira al ballo di Stato austriaco e ha parlato di un «mare di eleganza».

«È davvero bellissimo. È come uno di quei film in Technicolor che guardavo da piccola». La stella del cinema, che è anche pittrice, si è detta sicura di poter creare un motivo ispirato all'evento.

Infatti ha indossato un abito nello stile del pittore viennese Art Nouveau Gustav Klimt, che lo stilista Valentino, recentemente scomparso, aveva disegnato per lei.

L'attrice Fran Drescher infrange il dress code

Il glamour è stato assicurato anche da Fran Drescher. L'attrice nota per il suo ruolo nella serie TV «La tata» ha partecipato all'evento in una giacca da sera nera con gonna, sfidando il codice di abbigliamento che prevede un abito da ballo lungo fino al pavimento per le donne.

Drescher ha recentemente interpretato la madre del protagonista Timothée Chalamet nel film plurinominato agli Oscar «Marty Supreme».

La cerimonia di apertura di quest'anno è stata concepita con un tocco di Broadway: il programma comprendeva l'aria «Maria» e la scena del balcone dal musical «West Side Story» di Leonard Bernstein.

Tra i circa 5'500 ospiti erano presenti numerosi volti noti della Germania, tra cui il comico Oliver Pocher con l'ex moglie Alessandra Meyer-Wölden o i frontman dei The BossHoss, Sascha Vollmer e Alec Völkel.

I reali britannici erano rappresentati anche da Lady Eliza Spencer e Lady Amelia Spencer: le gemelle sono le nipoti della defunta principessa Diana.

Guschlbauer il nuovo Lugner?

Con l'invito di Stone, Guschlbauer ha voluto segnalare la sua intenzione di assumere il ruolo del socialite Richard «Mörtel» Lugner, morto nel 2024.

Guschlbauer ha però dichiarato in anticipo che gestirà l'evento a modo suo. Per decenni, Lugner ha utilizzato il ballo dell'opera per pavoneggiarsi al fianco delle star, la maggior parte delle quali arrivava da Hollywood.

Anche l'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz era tra gli invitati. Secondo fonti a lui vicine, si è assicurato due palchi e ha invitato un totale di 36 amici e partner commerciali. Kurz è un imprenditore da quando si è dimesso da cancelliere nel 2021.

Un bicchiere di champagne a 39 euro

Il ballo è considerato l'evento più importante dell'Austria.

Un biglietto costa 410 euro, i migliori palchi sono disponibili per 26'000 euro. Anche il cibo e le bevande sono costosi.

Le salsicce con involtino o la zuppa di gulasch costano 18 euro l'una e un bicchiere di champagne 39 euro.

Circa 400 agenti civili e in uniforme hanno garantito la sicurezza degli ospiti, tra cui il capo di Stato austriaco Alexander Van der Bellen.