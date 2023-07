Sharon Stone

L'attrice svela il potente impatto della controversa e iconica scena diretta da Paul Verhoeven.

Sharon Stone ha recentemente rivisitato il suo indimenticabile ruolo in «Basic Instinct».

Nel 1992, l'attrice di «Total Recall» ha ottenuto riconoscimento internazionale per il suo ruolo di Catherine Tramell nel thriller erotico neo-noir. Il film ha visto la partecipazione di Michael Douglas e la regia di Paul Verhoeven. Pietra miliare di cui la Stone ha recentemente parlato a «Who's Talking to Chris Wallace?» su Max e CNN, riguardo una delle scene più iconiche del film.

«Catherine Tramell parla da uomo»

«Quando stavo analizzando la sceneggiatura, ho pensato che la cosa riguardante Catherine Tramell è che lei parla da uomo», ricorda Sharon Stone. «E poiché parla da uomo, è così confondente per gli uomini nella stanza. Perché risponde a loro esattamente nello stesso modo in cui loro parlano con lei, il che è uno stopper».

«Credo che fosse non solo giusto per il personaggio, ma fosse sistematicamente corretto per quel periodo storico. Eravamo molto sfidati dalla controversia sull'AIDS... quel film ha ricevuto un triplo X alla sua prima recensione con il consiglio di revisione. Ora, in realtà si vede così poco di qualsiasi cosa in questo film. E ora vediamo uomini con la nudità frontale completa in televisione. Ma ancora, consideriamo quel film come un momento tanto scandaloso e controverso nel cinema. E in realtà, è piuttosto innocuo rispetto a quasi tutto ciò che vediamo ora».

Riflettendo sull'interpretazione di questa scena e sul suo lascito, la Stone ha detto: «Innanzitutto, il mio insegnante di recitazione, Roy London, mi disse: «Questo è un film d'azione. E questa scena interrompe tutta l'azione». E disse: «Quindi ogni singolo momento in quella scena deve essere molto specifico; devi essere super presente e nel momento». Credo che sia la chiave per recitare, la chiave per vivere, la chiave per tutto è essere super presenti nel momento. Non sapevo che il mio essere super presente in quel momento avrebbe cambiato la dinamica della mia vita per sempre».

Covermedia