  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Gossip Sharon Stone finalmente conferma: «Sì, sono uscita con il rapper Nelly»

Covermedia

18.8.2025 - 13:00

Sharon Stone
Sharon Stone

La star, oggi 67enne, è uscita con il rapper di «Hot in Herre». Non è però scoccato il colpo di fulmine.

Covermedia

18.08.2025, 13:00

18.08.2025, 13:03

A «Watch What Happens Live with Andy Cohen», Sharon Stone ha finalmente confermato un gossip pruriginoso: un tête-à-tête con Nelly.

«È una cosa così assurda che potrei quasi crederci», ha ironizzato il conduttore poco prima della risposta diretta da parte dell'attrice, seguito dal suo co-protagonista in «Nobody 2», Bob Odenkirk, che ha aggiunto: «Io dico di sì».

È a questo punto che Sharon Stone, con un sorriso ironico, ha confermato: «Sì, è vero», scatenando la sorpresa del pubblico in studio. Quando Cohen le ha chiesto se ci fosse stato un secondo incontro, l'attrice ha scosso la testa: «No, non ci fu». 

La diva di «Casino» non ha però voluto aggiungere dettagli in merito.

Sharon Stone oggi è single

Sharon Stone, oggi single, è stata sposata con Phil Bronstein dal 1998 al 2004 e ha tre figli adottivi: Roan, 25 anni, Laird, 20, e Quinn, 19.

Quanto a Nelly, il cui vero nome è Cornell Haynes Jr., ha vissuto una lunga relazione con la cantante Ashanti, iniziata nel 2003 e conclusa nel 2013. I due sono tornati insieme nel 2023, si sono sposati nello stesso anno e hanno accolto il loro primo figlio, Kareem, nel luglio scorso.

Nelly è anche padre di altri due figli, oltre ad aver adottato i due bambini della sorellastra dopo la sua morte, nel 2005.

I più letti

In fuga da Tesla: i top manager lasciano l'azienda in massa
All'improvviso tutte le giocatrici in campo si buttano a terra. Il motivo? Guarda il video
L'annuncio shock di Fabio Concato: «Sospendo i live per curarmi da un tumore»
Ecco come i truffatori cercano di entrare nel vostro cellulare con applicazioni invisibili
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche

Altre notizie

Tra musica e speranza. L'annuncio shock di Fabio Concato: «Sospendo i live per curarmi da un tumore»

Tra musica e speranzaL'annuncio shock di Fabio Concato: «Sospendo i live per curarmi da un tumore»

Famiglia reale norvegese. Il figlio della principessa Mette-Marit è accusato di ben quattro stupri

Famiglia reale norvegeseIl figlio della principessa Mette-Marit è accusato di ben quattro stupri

Cinema. Dal dolore privato alla memoria collettiva: esce «Zvanì», il romanzo di Giovanni Pascoli

CinemaDal dolore privato alla memoria collettiva: esce «Zvanì», il romanzo di Giovanni Pascoli