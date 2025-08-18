Sharon Stone

La star, oggi 67enne, è uscita con il rapper di «Hot in Herre». Non è però scoccato il colpo di fulmine.

Covermedia Covermedia

A «Watch What Happens Live with Andy Cohen», Sharon Stone ha finalmente confermato un gossip pruriginoso: un tête-à-tête con Nelly.

«È una cosa così assurda che potrei quasi crederci», ha ironizzato il conduttore poco prima della risposta diretta da parte dell'attrice, seguito dal suo co-protagonista in «Nobody 2», Bob Odenkirk, che ha aggiunto: «Io dico di sì».

È a questo punto che Sharon Stone, con un sorriso ironico, ha confermato: «Sì, è vero», scatenando la sorpresa del pubblico in studio. Quando Cohen le ha chiesto se ci fosse stato un secondo incontro, l'attrice ha scosso la testa: «No, non ci fu».

La diva di «Casino» non ha però voluto aggiungere dettagli in merito.

Sharon Stone oggi è single

Sharon Stone, oggi single, è stata sposata con Phil Bronstein dal 1998 al 2004 e ha tre figli adottivi: Roan, 25 anni, Laird, 20, e Quinn, 19.

Quanto a Nelly, il cui vero nome è Cornell Haynes Jr., ha vissuto una lunga relazione con la cantante Ashanti, iniziata nel 2003 e conclusa nel 2013. I due sono tornati insieme nel 2023, si sono sposati nello stesso anno e hanno accolto il loro primo figlio, Kareem, nel luglio scorso.

Nelly è anche padre di altri due figli, oltre ad aver adottato i due bambini della sorellastra dopo la sua morte, nel 2005.