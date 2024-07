Sharon Stone

Sharon Stone giura che si trasferirà in Italia, qualora Donald Trump dovesse vincere le elezioni presidenziali.

La star di «Basic Instinct» ha attaccato il tycoon per aver diffuso un clima di odio nel Paese e, per tale ragione, si è detta pronta a lasciare gli Stati Uniti.

«Sto certamente prendendo in considerazione l'idea di una casa in Italia. Penso sia una costruzione intelligente di questi tempi», ha detto Sharon, 66 anni, al Daily Mail. «È una delle prime volte nella mia vita in cui vedo qualcuno candidarsi su una piattaforma di odio e oppressione».

Secondo una persona vicina all'attrice, è più probabile un suo trasferimento in Francia. «Sharon ha una bellissima casa a Beverly Hills dove vive con i figli, ma so che ha cercato ad Antibes, è successo alcuni anni fa», ha detto la fonte. «È probabile che oggi ci stia ripensando. Direi che è più probabile la Francia che l'Italia».

In mostra una selezione dei suoi quadri a Berlino

Sharon, che ha studiato arte prima di diventare un'attrice, sta attualmente mostrando una selezione dei suoi quadri a Berlino e in autunno sarà a Roma per una seconda tappa europea.

«Sono molto emozionata nell'annunciare che il Comune di Roma mi ha offerto la possibilità di tenere una mostra personale al Museo dell'Ara Pacis a metà novembre».

