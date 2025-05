Shawn Mendes Covermedia

Il 26enne cantante pop canadese è esploso sulla scena musicale nel 2014 con il suo primo singolo, «Life of the Party», brano di lancio del suo album di debutto «Handwritten» del 2015. L'«On the Road Again Tour» partirà il 2 agosto dal Kosovo e toccherà città come Londra, Amsterdam, Madrid, Monaco, Boston, Toronto, New York, Chicago, Vancouver, San Francisco, Los Angeles e molte altre. La tournée si concluderà il 17 ottobre e segnerà il suo primo tour completo dopo la cancellazione improvvisa del «Wonder: The World Tour» nel 2022.

In una dichiarazione, il cantante di «Stitches» ha detto: «Sento che il tempo lontano dalle scene mi ha permesso di tornare e riconoscere quanto incredibilmente speciale sia poter fare concerti dal vivo. È un onore e sono veramente grato che continuiate a venire dopo 10 anni, portando con voi tanto amore».

Mendes ha scelto MARO e Lubiana come artisti di supporto in Europa, mentre Eddie Benjamin lo accompagnerà in Nord America. Ha aggiunto, tramite Instagram: «Ho scoperto la musica di MARO qualche anno fa e è subito diventata una delle mie artiste preferite. Ad essere onesti, sono abbastanza fuori di me per il fatto che si unisca a noi».

Nel 2022, Mendes ha sconvolto i fan annullando il suo «Wonder: The World Tour» dopo solo sette concerti, rivelando di star affrontando delle difficoltà legate alla salute mentale. Nel 2024, ha intrapreso un tour di sei date, «For Friends and Family Only», a supporto del suo ultimo album «Shawn», uscito lo scorso novembre.