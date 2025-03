Sherman Augustus

L'attore Sherman Augustus, noto per «Into the Badlands», interpreterà un ruolo chiave nella nuova serie HBO del DC Universe, «Lanterns».

La serie «Lanterns» di HBO continua ad arricchirsi di talenti con Sherman Augustus.

L'attore, celebre per la sua partecipazione a «Into the Badlands», è stato scelto per un ruolo significativo nella prossima produzione del DC Universe. Augustus si unisce a un cast già stellare che include Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart e Kyle Chandler come Hal Jordan.

«Lanterns» è descritta come una serie poliziesca ambientata sulla Terra, con toni che richiamano «True Detective». La trama seguirà i due Green Lantern, Hal Jordan e John Stewart, mentre indagano su un mistero che avrà implicazioni profonde per l'intero DC Universe.

La serie è parte integrante della nuova fase del DC Universe, denominata «Gods and Monsters», sotto la guida creativa di James Gunn e Peter Safran. Con Chris Mundy come showrunner e una squadra di sceneggiatori di alto profilo, tra cui Damon Lindelof e Tom King, «Lanterns» promette di offrire una narrazione avvincente e complessa.

Il debutto è previsto nel 2026

La produzione di «Lanterns» è attualmente in corso, con il debutto previsto su HBO nel 2026. I fan possono aspettarsi una serie che combina elementi investigativi con l'epicità del cosmo DC, offrendo una nuova prospettiva sui leggendari «Guardiani dell'Universo».

L'ingresso di Sherman Augustus nel cast aggiunge ulteriore profondità alla serie, aumentando l'attesa per questa nuova avventura nel mondo dei supereroi.