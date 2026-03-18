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Ecco il video Shia LaBeouf ne combina un'altra: in mutande nella hall di un hotel di Roma

Covermedia

18.3.2026 - 11:00

L'attore, a torso nudo, viene ripreso mentre chiede un accendino agli ospiti. L'episodio segue l'arresto a New Orleans e il permesso del giudice di viaggiare in Italia.

Covermedia

18.03.2026, 11:00

18.03.2026, 12:37

Shia LaBeouf compare in mutande nella hall di un hotel romano e, nel giro di pochi istanti, catalizza l'attenzione.

A torso nudo, coperto di tatuaggi, si muove tra gli ospiti con una sigaretta spenta tra le labbra, chiedendo da accendere con tono insistente. «Dai, amico, dammi un accendino. Ce l'hai?», ripete nel video diffuso dal «Daily Mail», visibilmente irritato. 

L'episodio arriva a poche settimane dall'arresto dell'attore, noto per «Transformers», coinvolto in una rissa durante il Mardi Gras (martedì grasso) a New Orleans.

Fermato il 17 febbraio con l'accusa di aggressione lieve, è stato rilasciato lo stesso giorno. Successivamente, secondo quanto riportato, il giudice ha stabilito una cauzione di circa 92.000 euro (pari a 100.000 dollari), dopo aver appreso dell'uso di presunti insulti omofobi durante l'incidente. 

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Nonostante le restrizioni, LaBeouf ha ottenuto il permesso di lasciare gli Stati Uniti per motivi religiosi, tra cui assistere al battesimo del padre. Una prima richiesta, relativa al periodo tra il 1° e l'8 marzo, era stata respinta, ma una seconda istanza è stata accolta il 4 marzo, consentendogli così di recarsi in Italia.

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