Accusato di percosse Dopo l'arresto Shia LaBeouf dovrà tornare in rehab: «No, non dirò una parola»

Covermedia

28.2.2026 - 13:00

L'attore Shia LaBeouf è stato arrestato con l'accusa di percosse durante il Carnevale di New Orleans (foto d'archivio).
KEYSTONE

L'attore Shia LaBeouf è stato arrestato con l'accusa di percosse durante il Carnevale di New Orleans.

28.02.2026, 13:07

Shia LaBeouf dovrà tornare in un centro di riabilitazione a seguito dell'arresto a New Orleans. All'attore di «Transformers» è stato negato il permesso di viaggiare alla volta di Roma per il battesimo del padre, in programma a marzo.

LaBeouf non avrebbe «preso sul serio la sua dipendenza dall'alcol», come sottolineato dalla giudice Simone Levin dell'Orleans Parish Criminal Court, secondo quanto riportato dall'Associated Press.

L'attore è stato arrestato con l'accusa di aggressione a New Orleans durante i festeggiamenti del Mardi Gras, dove in preda a uno scatto di ira si sarebbe scagliato contro due persone, urlando insulti omofobi.

«No, non dirò una parola»

«Questo tribunale non ritiene che lui abbia compreso la serietà di queste accuse», ha dichiarato Levine. Secondo la giudice, l'attore rappresenterebbe una minaccia «per la comunità, soprattutto per una comunità marginalizzata come quella LGBTQ+, che ha vissuto nel terrore».

Sebbene LaBeouf abbia accettato di sottoporsi immediatamente a un controllo antidroga e alcol e di pagare una cauzione di 100'000 dollari, la sua legale sostiene che l'abuso di alcol non giustifichi una tale punizione.

«Onestamente, ubriacarsi al Mardi Gras non è un crimine», ha detto alla giudice la legale dell'attore, Sarah Chervinsky.

Shia si è rifiutato di rilasciare ulteriori dichiarazioni, come riportato da AP. «No, non dirò una parola. Dio vi benedica, ora lasciatemi andare».

