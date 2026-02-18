Mia Goth e Shia LaBeouf nel 2014

Secondo Page Six, la coppia si è detta addio un anno fa. Nessun commento ufficiale, mentre lui viene arrestato a New Orleans con l'accusa di aggressione semplice.

Covermedia Covermedia

Shia LaBeouf e Mia Goth si sono lasciati.

La notizia, riportata da Page Six, parla di una separazione avvenuta nel 2025, dopo nove anni di matrimonio. Non è chiaro se le pratiche di divorzio siano già in corso: i portavoce degli attori, al momento, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Una storia, la loro, che ha attraversato set controversi, fughe romantiche e ritorni inattesi.

Si conoscono nel 2012 sul set di «Nymphomaniac» di Lars von Trier: un film estremo, viscerale, che diventa l'inizio di un legame altrettanto turbolento.

Un primo allontanamento nel 2018

Quattro anni dopo, nel 2016, si sposano con una cerimonia informale a Las Vegas, lontano dai fasti hollywoodiani ma sotto l'occhio indiscreto dei media.

Nel 2018 annunciano la separazione e l'intenzione di divorziare. Sembra finita davvero. E invece no. La coppia si riavvicina, sceglie di riprovarci e nel marzo 2022 accoglie una figlia, suggellando quella che pare una seconda possibilità.

Una rinascita privata, almeno fino a oggi.

La notizia della rottura arriva però in un momento particolarmente delicato per l'attore.

Arrestato, e non è la prima volta

Nelle prime ore di martedì mattina, durante le celebrazioni del Mardi Gras a New Orleans, in Louisiana, LaBeouf viene arrestato in seguito a una presunta colluttazione fisica.

Secondo un video diffuso da TMZ, l'attore del film «In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon» riceve cure mediche dai paramedici per la lite avvenuta poco dopo la mezzanotte, all'esterno di un bar nel quartiere francese.

Successivamente viene fermato e accusato di due capi di imputazione per aggressione semplice. La prossima udienza è fissata per il 19 marzo.

Per LaBeouf non si tratta del primo episodio giudiziario. Negli anni l'attore ha più volte fatto i conti con problemi legali e comportamenti erratici, spesso intrecciati alle sue dichiarate difficoltà con la dipendenza.

In una lettera pubblicata da Vanity Fair nel 2022, aveva rivelato di essere sobrio da oltre un anno, raccontando un percorso personale complesso e doloroso.