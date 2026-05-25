Shia Labeouf

L'attore finisce nuovamente nei guai dopo un presunto episodio di violenza avvenuto a febbraio fuori da un bar della città americana.

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Nuovi problemi giudiziari per Shia LaBeouf.

Secondo documenti depositati presso il tribunale di New Orleans, l'attore della saga cinematografica «Transformers» è stato incriminato con tre capi d'accusa per percosse semplici in relazione a una presunta aggressione avvenuta durante il Carnevale di New Orleans, il 17 febbraio scorso.

Le accuse, tutte considerate reati minori, riguardano uno scontro che avrebbe coinvolto più persone fuori da un bar nel French Quarter della città.

LaBeouf era stato arrestato una prima volta subito dopo i fatti con due accuse. In seguito, le autorità lo avevano fermato nuovamente aggiungendo un terzo capo d'imputazione.

Durante un'udienza dello stesso mese, il giudice aveva disposto per l'attore l'obbligo di seguire un programma per l'abuso di sostanze, sottoporsi a test antidroga e versare una cauzione da 100mila dollari, pari a circa 85mila euro, come condizioni per la libertà vigilata.

Secondo fonti delle forze dell'ordine citate da People, tutto sarebbe avvenuto dopo la mezzanotte all'esterno di un locale.

Le autorità sostengono che LaBeouf sia stato allontanato dal bar dopo aver causato disordini e che, una volta fuori, abbia colpito una persona prima di lasciare il posto. In seguito sarebbe tornato aggredendo nuovamente la stessa vittima e una seconda persona.

Negli anni Shia LaBeouf ha parlato apertamente dei suoi problemi di dipendenza. L'attore è stato coinvolto più volte in controversie e arrestato in passato con accuse legate a ubriachezza molesta, aggressione e comportamenti molesti.

LaBeouf e la compagna Mia Goth, con cui ha una relazione altalenante, hanno avuto una figlia nel 2022.