Shia Labeouf

L'attore ringrazia alcuni colleghi per averlo aiutato a risolvere la sua grave dipendenza da alcol e droghe.

Covermedia Covermedia

Shia LaBeouf ringrazia pubblicamente Mel Gibson, Sean Penn e Josh Brolin per averlo tirato fuori dal tunnel della dipendenza da alcol e droghe.

L'attore di «Transformers» si è convertito al Cattolicesimo dopo aver partecipato a una funzione religiosa con Gibson, in vista delle riprese del film del 2022 «Padre Pio».

Intervistato dall'«Hollywood Reporter», il 38enne ha parlato del rapporto con Mel, con cui è rimasto amico nel tempo. «Siamo molto vicini. C'è tanto rispetto e tanto bene», ha detto LaBeouf. «È sempre stato molto gentile con me. Mi ha tenuto la mano quando mi stavo davvero rovinando. Quell'uomo si è davvero fatto avanti per me in modo grandioso».

Shia ha poi ringraziato il gruppo di colleghi attori, con un passato di abuso di sostanze e che hanno sostenuto il suo nuovo film indipendente, intitolato «Henry Johnson».

«Lui, Sean Penn e James Brolin, questi ragazzi mi hanno portato alla sobrietà», ha ricordato. «Mi sono stati vicini e mi hanno tenuto in vita. Anche Sean si è presentato e mi ha motivato a farlo diventare uno spettacolo teatrale. Ero terrorizzato quando è iniziata questa cosa. Lui era lì dalla prima settimana».

Costretto ad affrontare la sua dipendenza dopo un arresto

Shia è stato costretto ad affrontare la sua dipendenza da alcol e droghe nel 2017, dopo essere stato arrestato in Georgia per ubriachezza molesta e disturbo della quiete pubblica.

Il percorso di Mel verso la sobrietà è iniziato nel 2010, quattro anni dopo il suo arresto per guida in stato di ebbrezza nel 2006 e il successivo crollo nervoso, in cui si lasciò andare ad insulti antisemiti.

Invece Josh, 57, è sobrio dal 2013, quando aveva 45 anni. Anche Sean, 64, ha più volte parlato dell'abuso di sostanze e di come la sua dipendenza abbia avuto un impatto negativo sui suoi matrimoni.