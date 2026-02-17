  1. Clienti privati
Shia LaBoeuf cacciato da un locale e arrestato a New Orleans

SDA

17.2.2026 - 20:00

L'attore americano Shia LaBoeuf durante una sua apparizione al festival del film di Venezia
L'attore americano Shia LaBoeuf durante una sua apparizione al festival del film di Venezia
Keystone

Nuovi guai per Shia LaBoeuf. L'attore americano 39enne è stato cacciato da un locale a New Orleans e arrestato dopo aver aggredito due persone durante le celebrazioni per l'ultimo giorno di Carnevale.

Keystone-SDA

17.02.2026, 20:00

17.02.2026, 20:04

Secondo la polizia, scrive «Hollywood Reporter», LaBoeuf ha preso a pugni una persona e nonostante i tentativi di qualcuno di allontanarlo si è divincolato e ha cominciato a picchiarne un'altra.

Non è la prima volta che l'attore ha problemi di questo genere dovuti, secondo quanto ha riferito lui stesso, al suo alcolismo e alla sua dipendenza dalle droghe.

Nel 2020 la sua ex compagna, la cantante britannica FKA Twigs, lo ha denunciato per «abusi continui», un tentativo di soffocamento e il contagio, consapevole, di una malattia sessualmente trasmissibile. I due hanno chiuso nel 2025 la vicenda giudiziaria con un accordo extragiudiziale

