All'inizio di giugno è stata proprio Kim Kardashian ad alimentare le voci sulla loro relazione: su Instagram ha condiviso un video che la ritrae insieme a Lewis Hamilton mentre vanno in bicicletta a New York. Foto: Screenshot Instagram

Stanno insieme o no? Le voci su una presunta relazione tra l'influencer Kim Kardashian e la star della Formula 1 Lewis Hamilton continuano a circolare. Ora, le apparizioni pubbliche insieme e le dichiarazioni insolitamente personali del pilota alimentano nuove speculazioni.

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Kim Kardashian e Lewis Hamilton alimentano nuovamente le voci di una relazione.

Un video insieme su Instagram e le parole insolitamente sincere di Hamilton durante la gara di Formula 1 a Monaco alimentano le speculazioni.

Molti fan ne sono ormai convinti: tra i due c'è più che semplice amicizia. Mostra di più

Il Gran Premio di Monaco attira ogni anno numerose celebrità nel Principato. Alla gara di Formula 1 di quest'anno, tuttavia, è stata soprattutto Kim Kardashian ad attirare l'attenzione.

Il motivo non è stato tanto la sua presenza in pista, quanto le continue speculazioni su una relazione con la star della Formula 1 Lewis Hamilton.

All'inizio di giugno, Kim Kardashian ha alimentato lei stessa le voci d'amore: su Instagram ha condiviso un video che la ritrae mentre va in bicicletta a New York con Lewis Hamilton.

Il quotidiano tedesco «Bild» ha titolato: «Kim Kardashian e Lewis Hamilton pedalano verso la felicità in amore».

Hamilton: «È fantastico che Kim mi sostenga»

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton è considerato riservato quando si tratta della sua vita privata. Ma in occasione della gara di Formula 1 a Monaco, il 41enne ha parlato di Kim Kardashian con insolita franchezza.

Dopo il suo secondo posto, il pilota della Ferrari ha ringraziato per il sostegno: «Sì, è fantastico che lei fosse qui questo fine settimana a sostenermi. Ma c'erano anche i miei amici. Nel complesso è stato semplicemente un sostegno incredibile da parte di molte persone».

Le sue dichiarazioni sono state interpretate dagli osservatori come insolitamente sincere, anche se Lewis Hamilton non ha spiegato in dettaglio la natura del rapporto tra lui e Kardashian.

I fan credono che Kardashian e Hamilton siano una coppia

Le voci su una presunta relazione tra la star britannica di Formula 1 e l'imprenditrice statunitense circolano già da diversi mesi.

Almeno dalle loro apparizioni insieme al Super Bowl lo scorso febbraio e al festival musicale Coachella ad aprile, molti fan credono che Hamilton e Kardashian siano una coppia.

Non è ancora noto se Kim Kardashian sarà presente anche al Gran Premio di Barcellona.

Diversi media riferiscono inoltre che dopo il weekend di Monaco sarebbe tornata a Los Angeles.