Paolo Bonolis

Una scelta di visione, non un'operazione nostalgia.

Paolo Bonolis rientra scegliendo l'ascolto.

Il ritorno in prima serata passa da «Taratata – Al centro della musica», in onda lunedì 9 e 16 febbraio su Canale 5. Due appuntamenti che nascono da una decisione editoriale precisa: sottrarre la musica televisiva alla dinamica della sfida per restituirle uno spazio autonomo, fondato sull'esecuzione e sulla relazione tra artisti.

La spinta ad accettare il progetto non è legata al formato in sé, ma al suo impianto. In un'intervista rilasciata a «Vanity Fair», il conduttore ha spiegato: «Non c'è una gara, non c'è un vincitore. C'è solo la possibilità di condividere musica». Una dichiarazione che chiarisce l'impostazione dello show e ne delimita il perimetro narrativo, lontano da talent e classifiche.

La registrazione alla ChorusLife Arena di Bergamo rafforza questa scelta. Il palco centrale elimina la distanza frontale, favorendo interazioni dirette, incroci vocali e momenti collettivi. La regia accompagna l'esecuzione senza sovrastrutture, lasciando che siano arrangiamenti e interpretazioni a guidare il ritmo televisivo.

Il cast attraversa epoche e linguaggi della canzone italiana, con accostamenti pensati per valorizzare affinità musicali più che strategie promozionali. Duetti e performance nascono per il contesto, non per essere replicati, rafforzando l'idea di evento irripetibile.

Prodotto da Friends TV con Banijay e Double Trouble Club, «Taratata» rientra nella linea Mediaset dedicata agli speciali di prima serata a forte identità editoriale.

Nei prossimi mesi l'impegno televisivo prosegue con la conduzione di «Avanti un altro!» nella programmazione ordinaria e con lo sviluppo di nuovi eventi per Canale 5, mentre resta aperta, in fase di valutazione, l'ipotesi di un ritorno de «Il senso della vita» in una collocazione coerente con il prime time.