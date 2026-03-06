  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spettacolo Sienna Miller difende il suo rapporto col giovane Oli Green: «Basta tabù sull'età»

Covermedia

6.3.2026 - 11:00

Sienna Miller
Sienna Miller

Lui ha 29 anni, lei 44: l'attrice chiede di superare i pregiudizi sulle relazioni con uomini più giovani. «Le cose sono cambiate, ma c'è ancora disparità».

Covermedia

06.03.2026, 11:00

06.03.2026, 11:40

A 44 anni, Sienna Miller vive una relazione felice con l'attore Oli Green, 29 anni, e non ha intenzione di giustificare la differenza di età.

«Le relazioni con uomini più giovani sono ancora un tabù», ha dichiarato. «Voglio che diventino normali e che non vengano guardate con occhi diversi».

Nel dicembre 2023, Sienna e Oli hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme. L'attrice è già madre di una figlia di 13 anni, avuta con l'ex compagno Tom Sturridge.

«Ricordo che, a 21 anni, facevo audizioni per interpretare l'interesse amoroso di uomini di 45 anni», ha raccontato. «Le cose sono cambiate, ma l'idea di una donna con un uomo più giovane è ancora vista come qualcosa di strano. Vorrei che diventasse normale».

Sienna ha poi riflettuto sulle etichette che per anni l'hanno accompagnata, soprattutto dopo la relazione con l'attore britannico Jude Law nei primi anni Duemila.

«C'era una lente molto più dura puntata sulle donne», ha spiegato. «Sono stata incasellata come la fidanzata alla moda di qualcuno, ma ero molto di più di questo».

Oggi l'attrice guarda avanti con determinazione. È infatti impegnata nel biopic «Madden», diretto da David O. Russell e con Nicolas Cage nel cast. Il film dovrebbe arrivare nelle sale a novembre.

I più letti

Sanremo 2027: De Martino chiama Clerici o De Filippi? Intanto spunta... Vasco
Il Qatar: «Potremo fermare l'export di energia. Crollerebbero le economie mondiali»
Gli utenti abbandonano ChatGPT in massa, ecco cosa c'è dietro

Altre notizie

Fiction TV. Nuovo ruolo in arrivo su RAI 1 per Lino Guanciale. Ecco la traiettoria positiva dell'attore

Fiction TVNuovo ruolo in arrivo su RAI 1 per Lino Guanciale. Ecco la traiettoria positiva dell'attore

Fan preoccupati. Britney Spears arrestata in California, ecco cos'è successo

Fan preoccupatiBritney Spears arrestata in California, ecco cos'è successo

Molte sorprese. Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo

Molte sorpreseSal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo

Altri guai per la ex star. Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza a Ventura

Altri guai per la ex starBritney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza a Ventura

L'inizio di una carriera?. MasterChef Italia incorona Teo Canzi: ecco chi è e come ha conquistato i giudici

L'inizio di una carriera?MasterChef Italia incorona Teo Canzi: ecco chi è e come ha conquistato i giudici