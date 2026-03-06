Sienna Miller

Lui ha 29 anni, lei 44: l'attrice chiede di superare i pregiudizi sulle relazioni con uomini più giovani. «Le cose sono cambiate, ma c'è ancora disparità».

Covermedia Covermedia

A 44 anni, Sienna Miller vive una relazione felice con l'attore Oli Green, 29 anni, e non ha intenzione di giustificare la differenza di età.

«Le relazioni con uomini più giovani sono ancora un tabù», ha dichiarato. «Voglio che diventino normali e che non vengano guardate con occhi diversi».

Nel dicembre 2023, Sienna e Oli hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme. L'attrice è già madre di una figlia di 13 anni, avuta con l'ex compagno Tom Sturridge.

«Ricordo che, a 21 anni, facevo audizioni per interpretare l'interesse amoroso di uomini di 45 anni», ha raccontato. «Le cose sono cambiate, ma l'idea di una donna con un uomo più giovane è ancora vista come qualcosa di strano. Vorrei che diventasse normale».

Sienna ha poi riflettuto sulle etichette che per anni l'hanno accompagnata, soprattutto dopo la relazione con l'attore britannico Jude Law nei primi anni Duemila.

«C'era una lente molto più dura puntata sulle donne», ha spiegato. «Sono stata incasellata come la fidanzata alla moda di qualcuno, ma ero molto di più di questo».

Oggi l'attrice guarda avanti con determinazione. È infatti impegnata nel biopic «Madden», diretto da David O. Russell e con Nicolas Cage nel cast. Il film dovrebbe arrivare nelle sale a novembre.