Sienna Miller e il compagno Oli Green. KEYSTONE

Sienna Miller è in attesa con il compagno Oli Green e conquista il red carpet londinese con un look magnetico, segnando un nuovo capitolo della sua vita privata.

Covermedia Covermedia

Sienna Miller è incinta del suo terzo figlio.

L'attrice ha confermato la gravidanza debuttando con il pancione sul red carpet dei Fashion Awards 2025 al Royal Albert Hall di Londra, dove – a pochi giorni dal suo 44º compleanno – ha attirato i flash con un abito bianco completamente trasparente indossato sopra micro-short coordinati.

Questo bambino è il suo secondo con il compagno Oli Green, dopo la figlia nata alla fine del 2023. Miller è anche madre di Marlowe, 13 anni, avuta dall'ex compagno Tom Sturridge, oggi noto per la serie «The Sandman».

La relazione con Green è iniziata nel 2022. I due erano stati avvistati insieme a New York nel febbraio di quell'anno, per poi confermare ufficialmente la storia nel marzo 2022 al party degli Oscar di «Vanity Fair».

«A 40 anni ho congelato alcuni ovuli»

Negli ultimi anni Miller ha parlato apertamente della pressione sociale legata alla maternità dopo i 40 anni. In un'intervista del 2022 a «Elle UK», aveva descritto quella voce esterna fatta di domande insistenti: «Dovresti avere altri figli? Perché non l'hai fatto?».

«La biologia è incredibilmente crudele con le donne in quel decennio – questo è il titolo, o almeno lo è stato per me», aveva dichiarato. Proprio da qui la decisione di congelare alcuni ovuli: «A 40 anni ho congelato alcuni ovuli. Dopo essermi concentrata per anni sull'avere un altro bambino, ora penso: se succede, succede. Quella specie di minaccia esistenziale si è dissolta».

Prima della relazione con Green, Miller era già stata al centro dell'attenzione per la storia con Jude Law, star di «Il talento di Mr. Ripley». I due si erano conosciuti sul set di «Alfie» nel 2003 e si erano brevemente fidanzati, prima che lui ammettesse pubblicamente di averla tradita con la tata dei suoi figli.