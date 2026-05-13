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Lieto evento Terzo figlio per Sienna Miller a 44 anni: «Sono follemente innamorata del mio bebé»

Covermedia

13.5.2026 - 13:00

Sienna Miller
Sienna Miller

L'attrice annuncia la nascita del terzo figlio e racconta le prime settimane insieme al compagno Oli Green: «Dormo pochissimo, ma sono felicissima».

Covermedia

13.05.2026, 13:00

13.05.2026, 13:06

Sienna Miller allarga ancora la famiglia. L'attrice ha accolto il terzo figlio, il secondo insieme al compagno, l'attore Oli Green, confermando la nascita durante un'intervista a «E! News».

«È successo», ha detto. «Ho un minuscolo bebé nella stanza accanto».

L'attrice, 44 anni, ha raccontato anche la stanchezza delle prime settimane con un neonato. «Mettere insieme le frasi è un po' complicato», ha scherzato. «Dormo pochissimo, ma sono follemente innamorata del mio bambino».

Sienna Miller e Oli Green fanno coppia dal 2021, dopo essersi conosciuti a una festa di Halloween. Il debutto ufficiale sul red carpet è arrivato nel marzo 2022 al Vanity Fair Oscar Party. I due hanno già una figlia di due anni, di cui non hanno mai reso pubblico il nome.

L'attrice aveva annunciato la gravidanza nel dicembre 2025 ai British Fashion Awards, sfoggiando un abito bianco trasparente firmato Givenchy che lasciava intravedere il pancione. La notizia era stata poi confermata sui social a marzo.

Sienna Miller è anche madre di Marlowe, 13 anni, nata dalla relazione con Tom Sturridge, suo compagno dal 2011 al 2015.

L'attrice tornerà il 20 maggio sullo schermo con «Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War», sequel cinematografico della serie TV «Jack Ryan», conclusa nel 2023, in uscita su Prime Video.

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