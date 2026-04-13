Sigfrido Ranucci

La nuova stagione di «Report», condotta da Sigfrido Ranucci, debutta su Rai 3 con dossier già annunciati su privacy, politica e poteri forti.

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Sigfrido Ranucci riporta «Report» in onda e rilancia con inchieste più incisive.

Non un ritorno neutro, ma una ripartenza che punta subito su contenuti ad alto impatto. Da domenica 12 aprile, in prima serata su Rai 3, lo storico programma d'inchiesta è tornato con un nuovo ciclo di puntate che conferma la linea editoriale costruita negli anni: approfondimenti su politica, economia e temi sensibili, con un'impostazione rigorosa e orientata all'investigazione.

A chiarire il tono della stagione è stato lo stesso conduttore, che ha anticipato un cambio di passo nelle settimane precedenti al debutto. «Sarà il solito «Report», se possibile con un pizzico di determinazione in più», ha dichiarato a Radio2 «Stai Serena», indicando alcuni dei filoni che caratterizzeranno le nuove puntate.

Non mancano temi internazionali e giudiziari

Tra questi, il caso del Garante per la Privacy, i rapporti istituzionali legati alla sanzione inflitta al programma e il ruolo delle piattaforme digitali, in particolare Meta, durante le campagne elettorali.

Non mancano temi internazionali e sviluppi giudiziari: è stata annunciata un'intervista esclusiva sul petrolio venezuelano e nuovi aggiornamenti sul caso Santanchè, elementi che rafforzano il posizionamento del format come spazio di inchiesta capace di incidere sul dibattito pubblico.

Con la messa in onda già avviata, la trasmissione di Rai 3 entra ora nel vivo della stagione, con le prossime puntate attese nelle domeniche successive e la disponibilità in streaming su RaiPlay, a conferma di una strategia che integra televisione e fruizione digitale.