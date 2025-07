Giorgio Faletti Covermedia

Su RaiPlay, un docufilm intimo e potente ripercorre l'arte e l'anima di Giorgio Faletti: dall'ironia al noir, dai rally al palco. Sempre fuori schema.

Giorgio Faletti non si è mai fatto bastare una sola vita.

E adesso, con «Signor Faletti», è RaiPlay a restituirgli tutte le sue identità: comico corrosivo, cantautore malinconico, giallista da milioni di copie, pilota solitario, uomo riservato. Un ritratto lucido e affettuoso, scritto da Giancarlo De Cataldo, che restituisce la misura di un talento sempre in movimento.

Non c'è nostalgia, ma un'indagine sincera in questo docufilm che fa del linguaggio multischermo – video d'archivio, voci, memorie, immagini private – un mosaico contemporaneo. Lontano dalla retorica da santino, «Signor Faletti» si muove tra «Drive In» e «Sanremo», tra i romanzi noir e la polvere delle gare su sterrato, fino a toccare quella vena fragile che attraversava tutto.

«Giorgio si sentiva sempre un esordiente», racconta Roberta Bellesini, sua moglie. È il cuore del racconto: l'umiltà di un uomo che ha saputo reinventarsi senza mai smettere di cercare.

Proposto in esclusiva su RaiPlay, il film è pensato per una fruizione agile e profonda, capace di incontrare anche il pubblico giovane. Non è un'operazione amarcord: è il recupero di una voce autentica, spesso più avanti dei suoi tempi, che ha saputo attraversare i generi senza appartenere a nessuno.