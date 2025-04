Alfonso Signorini

Il conduttore annuncia la sua necessità di prendersi una lunga pausa dal lavoro, dopo la fatica dell'edizione appena conclusa del «Grande Fratello». Ma non rinuncia definitivamente alla tv.

Covermedia Covermedia

In un'intervista rilasciata a «TV Sorrisi e Canzoni», Alfonso Signorini ha parlato apertamente della sua decisione di prendersi una pausa dal mondo della televisione.

«Il fatto che non ho dato il mio appuntamento a settembre? No, non è certo stata una dimenticanza. So pesare le parole. Francamente, ora ho bisogno di staccare la spina. Non voglio pensare al futuro e a quello che devo fare, non voglio pensare al lavoro», ha dichiarato il conduttore.

Aggiungendo: «Mi aspettano appuntamenti importanti che non hanno a che fare con la televisione, ma neanche a quelli voglio pensare. Ho bisogno di ritrovare me stesso».

Si tratta di un periodo di riflessione per Signorini, che non esclude il suo ritorno, ma vuole prendersi il tempo necessario per recuperare energie. «Questo non vuol dire che non farò più il programma o che sparisco dalla tv», ha precisato.

La domanda ora è: Signorini tornerà prima di settembre? La scadenza è imminente, con la presentazione dei palinsesti prevista per l'inizio di luglio.

Nessuna indicazione sul futuro

La finale del «Grande Fratello 2024-25», andata in onda il 31 marzo, non ha dato alcuna indicazione sul futuro del conduttore. Dopo i saluti e i ringraziamenti alle sue compagne di viaggio, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, Signorini ha dichiarato: «È stata una lunga maratona piena di momenti indimenticabili», riferendosi ai 197 giorni di trasmissione, senza però fare alcun accenno al futuro.

Al momento, il comunicato ufficiale riguardo al futuro di Signorini non è ancora arrivato, ma le voci sul web circolano già da tempo. Il conduttore, sempre molto presente su Sorrisi e Canzoni, ha raccontato dell'edizione appena conclusa, ammettendo di sentirsi particolarmente affaticato.

«Quest'anno l'impegno è stato tanto, più del solito», ha concluso, sottolineando la necessità di una pausa più lunga, al di là del consueto stop estivo, per ricaricare le batterie prima della prossima stagione televisiva.