Leone D'oro Alla Carriera

L'iconica attrice ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale grazie alle sue interpretazioni uniche.

Covermedia

Sigourney Weaver ha ricevuto il prestigioso Leone d'Oro alla Carriera durante l'81ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni, Weaver ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale, interpretando ruoli memorabili in una vasta gamma di generi, dai blockbuster di fantascienza ai film d'autore.

Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha sottolineato l'importanza di questo riconoscimento con parole piene di ammirazione: «Il Leone d'oro alla carriera è il doveroso riconoscimento a una star che ha saputo costruire ponti fra il cinema d'autore più sofisticato e i film che dialogano con il pubblico in forma schietta e originale, senza mai rinunciare a essere se stessa».

«Sono davvero onorata»

La Weaver, visibilmente commossa durante la cerimonia, ha espresso la sua gratitudine per questo onore, dichiarando: «Sono davvero onorata di ricevere il Leone d'oro alla carriera dalla Biennale di Venezia. Questo premio è un privilegio che condivido con tutti i registi e collaboratori con cui ho lavorato nel corso degli anni. Accetto con orgoglio questo riconoscimento, che celebra anche tutti coloro che hanno contribuito a dare vita a questi film».

La carriera di Sigourney Weaver è stata segnata da interpretazioni straordinarie che hanno tratteggiato interi generi cinematografici. È nota soprattutto per il ruolo di Ellen Ripley nella saga di «Alien», un personaggio che ha ridefinito il concetto di eroina nel cinema di fantascienza.

Oltre alla celebre saga, Weaver ha dimostrato il suo talento in film come «Gorilla nella nebbia», dove ha interpretato la famosa etologa Dian Fossey, e «Una donna in carriera», per il quale ha ricevuto una nomination all'Oscar. Altri ruoli degni di nota includono le sue performance in «Ghostbusters», «Avatar» di James Cameron e «La morte e la fanciulla» di Roman Polanski.

