Dopo il successo di «Verissimo», Silvia Toffanin arriva in prima serata con «This Is Me», talk show dedicato ai talenti di «Amici».

«Silvia Toffanin torna protagonista della prima serata»: è questo l'annuncio forte che risuona oggi negli ambienti televisivi di Canale 5, rilanciato da Pier Silvio Berlusconi stesso, che conferma l'arrivo di «This Is Me» in palinsesto per la stagione 2025/2026.

Dopo aver consolidato, negli ultimi vent'anni, un ruolo di primo piano al timone di «Verissimo» – programma pomeridiano leader con 29 edizioni, andate in onda fino a maggio 2025 –, la Toffanin sbarca dunque nella fascia più prestigiosa dell'intrattenimento televisivo.

«This Is Me», spin-off del format di successo «Amici» di Maria De Filippi, ha debuttato lo scorso 20 novembre 2024, con tre prime serate dense di ospiti e performance da parte dei protagonisti delle passate edizioni del talent.

La conduttrice ha animato interviste emozionali, tra medley musicali e momenti di danza, ripercorrendo la carriera di volti amatissimi come Emma, Irama, Alessandra Amoroso e altri. Un mix di intrattenimento e racconto umano che ha conquistato una share media superiore al 21 %.

Un doppio appuntamento firmato Silvia Toffanin

L'operazione di Mediaset è astuta: mettere in palinsesto un doppio appuntamento firmato da Silvia – con «Verissimo» nel pomeriggio e «This Is Me» in prima serata – significa offrire continuità narrativa e riconoscibilità, due elementi chiave per fidelizzare il pubblico.

In un'epoca in cui il talk show classico fatica a ritagliarsi spazi di rilievo, «This Is Me» rappresenta una scommessa ben ponderata. Toffanin, che alle spalle vanta una carriera iniziata nel 2006 a «Verissimo» (rubriche di moda) e poi consolidata tra i grandi salotti televisivi, conferma la sua versatilità e centralità nel panorama Mediaset.