Christian, Zlatan, Alberto... Ecco i nomi dei primi ospiti di Silvia Toffanin a «This is me»

Covermedia

15.10.2025 - 13:00

Silvia Toffanin
Silvia Toffanin

La conduttrice racconta il legame con la produttrice e anticipa la seconda edizione di «This Is Me».

Covermedia

15.10.2025, 13:00

15.10.2025, 13:08

Silvia Toffanin torna in prima serata con «This Is Me» e parla del suo legame con Maria De Filippi: «La stimo tantissimo, è una guida e un punto di riferimento».

In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice racconta di avere con lei «un rapporto speciale», nato dietro le quinte di Mediaset e cresciuto negli anni: «È una guida, un riferimento, la sento vicina come una sorella».

Un’amicizia solida che si riflette anche nella fiducia reciproca costruita sul lavoro. Dietro lo show, infatti, c’è la società Fascino PGT, controllata proprio dalla De Filippi, già mente di format di successo come «Amici».

Nella nuova stagione di «This Is Me», Toffanin punta sull’emozione e sul dialogo con i grandi ospiti. Tra i primi nomi confermati: Zlatan Ibrahimović, Laura Pausini e Christian De Sica, Alberto Tomba, Gigi D'Alessio, ma anche protagonisti legati alla storia di «Amici», in un ideale filo conduttore con la carriera televisiva di Maria.

Le puntate, in onda da metà ottobre 2025 su Canale 5, si preannunciano come un viaggio nella memoria e nel talento. «Voglio che ogni storia arrivi al cuore del pubblico», spiega la Toffanin. Tra sensibilità e autenticità, la conduttrice consolida così il suo ruolo nel prime time Mediaset, con una formula che unisce emozione, empatia e racconto.

