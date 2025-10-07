  1. Clienti privati
Nuovo format Silvia Toffanin, «This Is Me» torna in prima serata con Cuccarini, Vanoni e Del Piero

Covermedia

7.10.2025 - 16:30

Silvia Toffanin
Silvia Toffanin
Covermedia

Un nuovo format che allarga lo sguardo oltre il passato di «Amici».

Covermedia

07.10.2025, 16:30

07.10.2025, 16:36

Silvia Toffanin si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 con «This Is Me».

Il talk-evento, che porta la sua firma, racconterà nel corso di tre appuntamenti, carriere, passioni e storie personali di grandi protagonisti dello spettacolo e dello sport. La conduttrice ha dichiarato che l'obiettivo è «raccontare chi siamo, non solo ciò che facciamo».

Lo show – previsto tra ottobre e novembre – ospiterà Lorella Cuccarini, per celebrare i suoi 40 anni di carriera, Ornella Vanoni e Alessandro Del Piero. La Toffanin ha spiegato che non si limiterà più ai soli ex concorrenti di «Amici», ma allargherà la platea a personalità con percorsi affascinanti e stili differenti.

Il format sarà registrato a Roma entro ottobre e si declinerà tra interviste, performance e racconti intimi, in una chiave che unisce spettacolo e introspezione. La 45enne ha affermato: «Voglio che il pubblico scopra l'essenza dietro il personaggio», confermando che ogni puntata si svolgerà come un piccolo viaggio nella biografia degli ospiti.

«This Is Me» nasce come evoluzione di «Verissimo» e spin-off primaverile legato ad «Amici». Ora, nella versione in prima serata, punta a diventare un programma-evento, capace di dialogare con un'audience più ampia e differenziata.

