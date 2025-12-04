Silvio Orlando

Silvio Orlando porta «Ciarlatani» al Teatro Celebrazioni: la commedia di Pablo Remón arriva a Bologna dal 5 al 7 dicembre.

Covermedia Covermedia

Silvio Orlando torna a Bologna con «Ciarlatani», in scena al Teatro Celebrazioni dal 5 al 7 dicembre.

La commedia di Pablo Remón, tratta dal lavoro originale «Los Farsantes», propone una satira pungente sul mondo dello spettacolo, tra ambizioni, identità multiple e inevitabili contraddizioni.

Accanto a Orlando ci sono Francesca Botti, Davide Cirri e Blu Yoshimi: quattro interpreti che attraversano decine di personaggi, epoche e situazioni, ricostruendo le traiettorie dell'attrice Anna Velasco – sospesa tra provini, lavori di ripiego e aspettative – e del regista Diego Fontana, celebre ma improvvisamente costretto a ridiscutere il proprio percorso.

«È una satira sul teatro e sull'audiovisivo, ma anche una riflessione sul successo e sul fallimento», osserva Remón nelle dichiarazioni riportate da ANSA.

Ritmo rapido e tono brillante

Lo spettacolo si muove con ritmo rapido e tono brillante, alternando momenti ironici e sfumature più malinconiche. I personaggi cambiano identità, maschere e prospettive, restituendo allo spettatore un affresco vivido delle fragilità e delle ambizioni che animano chi lavora sul palcoscenico e dietro la macchina da presa.

Il Teatro Celebrazioni propone repliche alle 21.00 nei giorni feriali e alle 17.30 nella giornata festiva, inserendo il titolo tra gli appuntamenti centrali della programmazione di dicembre.

Orlando continuerà gli impegni dedicati alla nuova stagione teatrale: incontri con il pubblico, partecipazioni a rassegne culturali e un workshop per giovani attori previsto all'inizio del 2026, proseguendo il suo percorso tra formazione e scena.