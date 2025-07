Simona Ventura

Mediaset punta tutto su Super Simo per rilanciare la versione classica del reality. Ma prima serve l'uscita di scena da «Che Tempo Che Fa».

«Simona Ventura alla conduzione del GF Nip da ottobre è una notizia vera» scrive Giuseppe Candela, confermando che Super Simo è a un passo dalla guida del nuovo Grande Fratello.

Un ritorno alle origini per il reality, che Mediaset vuole riportare in versione «classica», con concorrenti non famosi, da settembre a dicembre.

Ma il contratto non è ancora firmato. Il nodo è la sua partecipazione a «Che Tempo Che Fa», dove lavora per ora «a progetto e senza esclusiva». Secondo Candela, per il programma di Fazio potrebbe già essere pronta Mara Venier, in un perfetto scambio di poltrone. Intanto, la Ventura avrebbe già registrato una «puntata zero» del nuovo show, ricevendo ottimi riscontri.

Non era prevista. L'idea di affidarle il GF è arrivata solo nelle ultime settimane, dopo l'uscita di scena da «L'Isola dei Famosi».

Mediaset, intanto, ha già il piano pronto: una doppia edizione. Prima il «Grande Fratello Nip», poi, da gennaio, una versione «Gold» con Alfonso Signorini. L'obiettivo? Celebrare i 25 anni del format riportandolo «alle origini», lontano da influencer e dinamiche forzate.

Per Simona si prepara un ritorno da protagonista.

Ma serve il semaforo verde dalla Rai. Arriverà?