Simona Ventura

La conduttrice promette un format più sobrio, con concorrenti «nip» e televoto solo via SMS.

Simona Ventura annuncia il ritorno al «Grande Fratello» classico: niente VIP, televoto esclusivamente via SMS e concorrenti con storie da raccontare.

La conduttrice è pronta a riportare in auge il reality, offrendo al pubblico un'edizione «nip», sobria e autentica. Rilasciata in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, SuperSimo ha anticipato il ritorno a un format più essenziale: «Torneremo a un GF classico senza vip e con inquilini che hanno storie da raccontare».

Tra le novità annunciate, il televoto sarà consentito solo via SMS e lo spazio social in studio, già introduzione distorsiva nelle edizioni passate, non sarà più previsto.

La nuova stagione debutta il 29 settembre 2025 su Canale 5, per un «Grande Fratello» che punta a conquistare il pubblico con un tono meno esasperato e più vicino alla realtà quotidiana.