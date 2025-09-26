  1. Clienti privati
E invita a denunciare Simona Ventura rivela l'incubo dello stalker: «Io e Giovanni eravamo bloccati dalla paura»

Covermedia

26.9.2025 - 13:00

Simona Ventura
Simona Ventura

La conduttrice, pronta a tornare in tv con il Grande Fratello, racconta i retroscena delle molestie subite e lancia un invito a denunciare.

Covermedia

26.09.2025, 13:00

26.09.2025, 13:06

Simona Ventura torna a parlare apertamente di un periodo difficile.

In un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato l'incubo vissuto insieme al marito Giovanni Terzi, vittime di stalking per anni: «Io e Giovanni eravamo bloccati dalla paura, ci abbiamo messo tre anni prima di trovare la forza di denunciare».

Terzi aveva già reso pubblica la vicenda su Instagram, spiegando che le molestie andavano avanti da tempo. La Ventura, oggi, invita chi vive situazioni simili a non aspettare: «Il consiglio che do è denunciare subito».

Presto il Grande Fratello

Accanto al dolore privato, c'è il ritorno professionale. La conduttrice sarà alla guida del Grande Fratello «nip», una sfida che definisce «una grande sorpresa, arrivata in modo inaspettato». Simona racconta di aver sempre tenuto un «piano B» anche nei momenti di minor visibilità televisiva, curando docufilm e format paralleli.

Ecco quando inizierà. Simona Ventura rilancia il Grande Fratello: «Tante novità in arrivo»

Ecco quando inizieràSimona Ventura rilancia il Grande Fratello: «Tante novità in arrivo»

Sul nuovo reality promette attenzione alle storie dei concorrenti: «Il cast è molto forte, con vite interessanti da raccontare».

