Simone Biles

La ginnasta è tornata ai Mondiali di Anversa dopo uno stop di due anni, dovuto ad alcuni problemi di salute mentale.

Simone Biles non pensava che sarebbe mai tornata nella ginnastica professionistica, dopo i problemi di salute mentale.

La campionessa olimpica lo ha rivelato in un botta e risposta con una fan su X, in cui si è detta sorpresa in prima persona per il ritrovato successo ai recenti Mondiali di Anversa.

«Cinque mesi fa nessuno pensava che Simone sarebbe tornata a competere», ha scritto la follower. La 26enne ha così risposto: «È vero, non ci credevo nemmeno io».

Il 6 ottobre, l’atleta ha conquistato la sua 34esima medaglia in carriera (tra Mondiali e Olimpiadi), diventando la ginnasta più premiata della storia. Era tornata a competere ad agosto all’evento Core Hydration Classic, dopo due anni di stop.

«Mi sembra di essere tornata all’inizio della mia carriera, quando ero molto nervosa - ha detto all'epoca -. Ovviamente prendersi due anni di pausa è un rischio perché non sai se ritroverai la stessa atleta che eri e quanto forte sarai».

