Il cantante italiano Simone Cristicchi ha vinto il premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale per il suo brano «Quando sarai piccola» alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Dopo le polemiche a Sanremo, Simone Cristicchi chiarisce la vera storia dietro la malattia di sua madre: in un'intervista al «Corriere della Sera» il cantante ha spiegato il significato del suo brano «Quando sarai piccola» e ha affrontato le accuse di speculazione.

Simone Cristicchi è tornato a discutere delle controversie legate alla sua canzone «Quando sarai piccola», che ha ottenuto il quinto posto al Festival di Sanremo 2025.

Il brano, che tratta della malattia della madre, ha suscitato critiche e accuse di speculazione, dato che non è stato specificato che non si trattava di Alzheimer.

Come riporta «TGcom24», il cantante ha dichiarato in un'intervista al «Corriere della Sera» di essere stato vittima di una shitstorm e di violenza verbale ingiustificata.

Molti hanno erroneamente pensato che la canzone parlasse di Alzheimer: «Mia madre ha subito un'emorragia cerebrale a causa di un'arteria difettosa. Non c'era motivo di smentire, dato che avevo già tenuto una conferenza stampa a Milano il 4 febbraio, prima del festival, per spiegare il tema del brano. Non ho mai focalizzato il discorso sull'Alzheimer o sulla demenza senile. Il tema è più ampio e va oltre una singola patologia», ha chiarito Cristicchi.

«È una fotografia di un sentimento profondo»

Quando gli è stato chiesto perché non abbia immediatamente smentito il legame con la malattia neurodegenerativa, il cantante ha risposto: «Anche se un artista non è tenuto a spiegare le sue opere, ho subito chiarito il tema del brano, e i giornalisti onesti lo sanno. Ho detto che la mia canzone non è una cartella clinica e non può essere ridotta a una patologia specifica. È una fotografia di un sentimento profondo, un mio stato d'animo. Lascio il resto all'interpretazione libera».

«Se anche i bambini l'hanno apprezzata e la studiano a scuola – ha continuato – ci sarà un motivo. Ma se vengo accusato di dolo per non aver detto che mia madre non aveva l'Alzheimer, si tratta di diffamazione. È una situazione surreale, che mi lascia ancora perplesso sul clima creato da certa stampa e dai social su un tema così delicato».

«È una lettera di un figlio che rassicura la madre»

Cristicchi ha inoltre spiegato il significato della canzone: «È una lettera di un figlio che rassicura la madre, declinata al futuro. Ma c'è molto di più: la ciclicità della vita, il dare e ricevere amore che rende sacra la nostra esistenza. È un peccato che si sia parlato troppo di mia madre e troppo poco di sanità pubblica, anziani abbandonati, caregiver e le difficoltà di chi ha un parente malato in casa».

La madre di Cristicchi è «disabile al 100%»

Riguardo alla condizione attuale della madre, l'artista ha detto: «L'emorragia l'ha resa disabile 100%. Ha una mente lucida intrappolata in un corpo che non risponde più. È in carrozzina e non riesce a parlare correttamente. Mia sorella è la più brava a comprenderla e spesso fa da traduttrice».

«Nella canzone dico: "Giocheremo a ricordare quanti figli hai". È un esercizio che faccio spesso: le chiedo di dire i nomi dei giorni della settimana, dei mesi, dei figli, dei nipoti», ha aggiunto il cantante.

La madre ha ovviamente ascoltato la canzone: «Gliel'ho fatta sentire cinque anni fa, dicendole che è ispirata a lei. Si è commossa molto, ma mi ha anche detto: io però non sono ancora così. Le ho spiegato che il discorso riguardava il futuro, e ha capito subito».

