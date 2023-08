Sinéad O’Connor

Il corteo costeggerà il lungomare di Bray, nella contea di Wicklow, passando davanti alla casa in cui la star ha vissuto per 15 anni.

L’ultimo saluto a Sinéad O'Connor si terrà domani in Irlanda.

Il corteo funebre costeggerà il lungomare di Bray, nella contea di Wicklow, passando davanti alla casa in cui la star ha vissuto per 15 anni.

Il corteo inizierà all'estremità dell'Harbour Bar di Strand Road e proseguirà fino all'altra estremità di Strand Road. La cerimonia finale sarà però privata.

«Sinéad amava vivere a Bray e adorava le persone che vi abitavano», ha dichiarato la famiglia della star irlandese in un comunicato diffuso domenica.

«Con questa processione, la sua famiglia desidera riconoscere l’affetto che gli abitanti di Co Wicklow e non solo, le dimostrano da quando è partita la settimana scorsa per andare in un altro posto. I Gardai (corpo di polizia della Repubblica d’Irlanda, ndr) hanno chiesto alle persone di radunarsi, se vogliono dare l'ultimo saluto alla cantante, dalle 10.30 di martedì sul lungomare di Bray».

I fan hanno reso omaggio all'eredità di Sinéad come cantante e attivista lasciando fiori e messaggi nella sua vecchia casa di Bray, mentre altri sostenitori si sono riuniti per renderle omaggio a Londra, Belfast e Dublino.

Sinéad, che è stata catapultata nell’Olimpo della fama nel 1990 dopo l'uscita della sua hit «Nothing Compares 2 U», è stata trovata senza vita dalla polizia nella sua casa di Londra il 26 luglio. La sua morte non è considerata sospetta.

Covermedia