Sinéad O’Connor

La cantante si è spenta il 26 luglio 2023 all’età di 56 anni.

Sinéad O’Connor è morta per cause naturali, come stabilito dal medico legale.

Un portavoce per il London Inner South Coroner's Court ha confermato che la cantante irlandese si è spenta per cause naturali il 26 luglio 2023 all’età di 56 anni.

«Si conferma che la Sig.ra O’Connor è morta per cause naturali. Il coroner considera il suo lavoro terminato nell’indagine sulla sua morte», legge il comunicato.

Fin da subito nessun indizio di «morte sospetta»

La famiglia della star aveva annunciato la sua morte con un comunicato a luglio. «È con grande tristezza che annunciamo la morte della nostra amata Sinéad», si leggeva nella nota. «La sua famiglia e i suoi amici sono devastati e chiedono il rispetto della privacy in questo momento così difficile».

Sinéad è stata trovata priva di vita nella sua casa londinese. Sin da subito la Metropolitan Police non ha considerato la sua una «morte sospetta».

La cantante di «Nothing Compares 2 U» ha lasciato tre figli: Jake, 36 anni, Roisin, 27 anni, e Yeshua, 17 anni. Il figlio minore Shane Lunni si era suicidato nel 2022 all’età di 17 anni.

Un concerto tributo dedicato a Sinéad e al cantautore irlandese Shane MacGowan, scomparso nel novembre 2023, si terrà il 20 marzo presso il Carnegie Hall di New York.

Interverranno durante l’evento amici e collaboratori dei defunti artisti, come David Gray, Cat Power, Glen Hansard e Dropkick Murphys.

