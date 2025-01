Sinéad O'connor

La cantante è morta nel luglio 2023 all'età di 56 anni.

Covermedia Covermedia

Nel suo testamento, Sinéad O'Connor ha esortato i figli a «sfruttare» la sua musica «per quello che vale».

Secondo i registri di successione irlandesi ottenuti dal The Sun, la star di «Nothing Compares 2 U» ha lasciato alla sua famiglia 2,1 milioni di dollari, ridotti a 1,7 milioni di dollari a causa di debiti, spese funerarie e spese legali, dopo la sua morte nel luglio 2023.

L'ex marito di Sinéad, il produttore musicale John Reynolds, è stato nominato esecutore testamentario.

La cantante ha inoltre dato delle istruzioni ben precise ai figli sulla gestione del suo catalogo musicale: «I miei figli possono distribuire le mie ceneri come ritengono opportuno», si legge nel documento. «Ordino che dopo la mia morte, e a discrezione di tutti i miei figli che avranno più di 18 anni, i miei album vengano pubblicati in modo da sfruttarli per quello che valgono».

Vestita da prete e sepolta con una Bibbia ebraica

Sinéad, che ha depositato il testamento prima di convertirsi all'Islam nel 2018, ha chiesto di essere vestita da prete e sepolta con una Bibbia ebraica e una copia del suo album del 2007 «Theology».

L'artista nata a Dublino voleva che il figlio Shane, morto all'età di 17 anni nel 2022, ereditasse i suoi abiti religiosi, mentre il figlio più giovane, Yeshua Bonadio, ora 18enne, ricevesse la sua collezione di chitarre. La cantante era madre anche di Jake, 37, e Roisin, 28.

Non sono state svelate invece le disposizioni dell'artista sulle sue proprietà nel Regno Unito.

Sinéad è morta nella sua casa di Londra all'età di 56 anni. La cantante è deceduta per broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e asma.