«Deathstalker» festeggia la sua première al Locarno Film Festival L'attore Daniel Bernhardt in «Deathstalker» con il produttore esecutivo Slash e il regista e sceneggiatore Steven Kostanski («Psycho Goreman»). Immagine: Imdb L'attore svizzero Daniel Bernhardt è il protagonista di «Deathstalker». Un reboot del classico cult del 1983. Immagine: Locarno Film Festival Per la prima di «Deathstalker», Bernhardt - che normalmente vive a Los Angeles - è apparso al Locarno Film Festival. Immagine: Locarno Film Festival Daniel Bernhardt («Matrix Reloaded») con le co-protagoniste di «Deathstalker»: Hristina Orjalo nel ruolo di Brisbayne (a sinistra) e Nina Bergman in quello di Grendel. Immagine: Locarno Film Festival Il chitarrista Slash è un grande appassionato di film horror ed è il produttore esecutivo del film fantasy d'avventura «Deathstalker». Immagine: sda Daniel Bernhardt di Berna ha conquistato il produttore esecutivo Slash con la sua interpretazione di «Deathstalker». Immagine: Imdb «Deathstalker» è stato presentato in anteprima al Locarno Film Festival 2025. Immagine: Imdb «Deathstalker» festeggia la sua première al Locarno Film Festival L'attore Daniel Bernhardt in «Deathstalker» con il produttore esecutivo Slash e il regista e sceneggiatore Steven Kostanski («Psycho Goreman»). Immagine: Imdb L'attore svizzero Daniel Bernhardt è il protagonista di «Deathstalker». Un reboot del classico cult del 1983. Immagine: Locarno Film Festival Per la prima di «Deathstalker», Bernhardt - che normalmente vive a Los Angeles - è apparso al Locarno Film Festival. Immagine: Locarno Film Festival Daniel Bernhardt («Matrix Reloaded») con le co-protagoniste di «Deathstalker»: Hristina Orjalo nel ruolo di Brisbayne (a sinistra) e Nina Bergman in quello di Grendel. Immagine: Locarno Film Festival Il chitarrista Slash è un grande appassionato di film horror ed è il produttore esecutivo del film fantasy d'avventura «Deathstalker». Immagine: sda Daniel Bernhardt di Berna ha conquistato il produttore esecutivo Slash con la sua interpretazione di «Deathstalker». Immagine: Imdb «Deathstalker» è stato presentato in anteprima al Locarno Film Festival 2025. Immagine: Imdb

Slash disprezza gli slasher da quattro soldi, ma ama i film horror e adesso è diventato lui stesso un produttore cinematografico: con «Deathstalker» riporta in auge un film cult che ha celebrato la sua prima mondiale al Locarno Film Festival. blue News ha chiacchierato con il Dio della chitarra della sua nuova passione.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Il chitarrista Slash è il produttore esecutivo del film fantasy d'avventura «Deathstalker», un remake del classico del 1983.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Locarno Film Festival. Il ruolo del protagonista è interpretato dall'attore svizzero Daniel Bernhardt.

blue News ha parlato con il re della chitarra del suo ruolo di produttore esecutivo e della sua passione per i film horror: ci ha confessato quale film horror ritiene sia il peggiore. Mostra di più

Slash si descrive come un grande appassionato di cinema. Il Dio della chitarra dei Guns'n'Roses è particolarmente appassionato di film horror. Ecco perché il 61enne ha investito in una società di produzione nel 2023.

La sua missione? Con la Berserker Gang vuole produrre film scioccanti e di qualità piuttosto che di quantità. La sua ultima creatura è stata presentata in anteprima all'edizione 2025 del Locarno Film Festival: «Deathstalker», con l'attore bernese Daniel Bernhardt, è un remake dell'omonimo classico degli anni '80.

Perché ha deciso di dare nuova vita a «Deathstalker»?

La sceneggiatura è arrivata sulla scrivania della nostra casa di produzione. Essendo un grande fan dell'originale, ho un legame con questo film. Ricordo ancora il periodo in cui lavoravo alla Tower Video sulla Sunset negli anni '80. Adoravo film come quello.

Al contrario di un serio «Conan il barbaro», avevano fascino e ironia (ride). Inoltre per molto tempo il settore cinematografico ha prodotto spazzatura, il che mi ha frustrato.

Cosa intende dire?

In quel periodo c'è stata una vera e propria stasi: solo verso il 2014 c'è stata una sorta di svolta positiva, ma negli anni precedenti ero davvero frustrato perché c'erano solo storie noiose, completamente incentrate sul sangue e sulla violenza.

E non c'erano angolazioni interessanti. Non usciva nulla di originale. C'era solo gente che produceva film a basso costo, sembrava che stessero facendo dei tappabuchi da quattro soldi.

Che tipo di remake aveva in mente come produttore esecutivo?

L'idea di creare qualcosa nello spirito dell'originale senza fare un remake puro. Naturalmente i fattori decisivi erano chi avrebbe diretto e chi sarebbe stato davanti alla macchina da presa. Il fatto che Steven Kostanski fosse a bordo è stato decisivo per me. E l'attore Daniel Bernhardt è fantastico!

Qual è stata la sfida più grande per lei?

Il budget, che è sempre una montagna ripida da scalare. Ma, a parte questo, molte cose sono andate sorprendentemente bene. Come produttore, non sono alla ricerca di cose fantasy come i vichinghi con le spade, perché sono più un fan dell'horror e del thriller.

Invece la sceneggiatura mi ha facilitato il compito: ha grandi personaggi, mostri e un grande senso dell'umorismo.

Si sente sotto pressione per il successo?

Non proprio. Forse perché ho già fatto carriera nell'industria musicale. Fare il produttore esecutivo è una passione. Amo i film, ed è proprio per questo che sono diventato produttore.

Si tratta di essere soddisfatti del prodotto finale e di sentire che si è davvero raggiunto l'obiettivo che ci si era prefissati.

L'attore svizzero Daniel Bernhardt interpreta il ruolo principale. Perché proprio lui?

Lo conoscevo da «John Wick». Appena è uscito il suo nome, ho capito che era adatto. Ha un grande carisma, molto entusiasmo e non si prende troppo sul serio. Il giusto mix per «Deathstalker».

Quali film l'hanno ispirata per «Deathstalker»?

Non c'è stata un'influenza diretta da altri film fantasy. L'originale era un cult, ma realizzato a basso costo. Alcuni personaggi erano tenuti insieme con nastro adesivo e gomma da masticare, ma questo faceva parte del suo fascino.

Volevamo offrire una buona qualità artigianale, con effetti pratici invece che in CGI.

Lei è un appassionato di film horror: quale film ha scatenato la sua passione per questo genere?

Sono nato in Inghilterra e sono cresciuto con i film dell'epoca. Ricordo in particolare film come «La casa che grondava sangue», «Il terrore di Londra» con Joan Crawford o la versione economica di «King Kong», «Konga». Anche i numerosi film della Hammer Film Productions ne facevano parte.

Quando poi mi sono trasferito negli Stati Uniti, mia madre Ola è stata la più grande influenza: amava l'horror e mi ha mostrato i classici, da «Attack of the 50 Foot Woman» a «La mosca» e «Blob - Il fluido che uccide».

Poi c'erano capolavori come «Frankenstein», «Dracula» e naturalmente «King Kong». Per me gli anni '70 sono stati il miglior decennio dell'horror: ho visto tutto e sono rimasto un fan fino ad oggi.

«Deathstalker» Il regno di Abraxeon è assediato dai dreaditi. Sono messaggeri del mago morto Necromemnon. Quando Deathstalker trova un amuleto maledetto, la magia nera si impossessa di lui e mostruosi assassini gli danno la caccia. Per sopravvivere, deve spezzare la maledizione o morire.

Qual è il film horror peggiore in assoluto?

Qual è il film horror che ho odiato di più? Nessuno me lo ha mai chiesto. A essere sincero, non riesco a ricordare un solo titolo: molte cose svaniscono nel nulla.

Ma alla fine degli anni '80, dopo il clamore suscitato da «Venerdì 13», «Halloween» e «Nightmare», il genere fu inondato da infinite copie di slasher.

Era un'epoca cupa, con personaggi senz'anima, zero profondità della trama e un'attenzione pura alla violenza. Film come «Compleanno di sangue» mi sembravano semplicemente noiosi e superflui.

È per questo che è entrato nel mondo del cinema?

In realtà non ho mai voluto entrare nel mondo del cinema, la mia direzione è stata la musica per molto tempo. Ma quando ho iniziato a produrre, mi sono reso conto di quanto mi appaghi mettere insieme elementi diversi e creare qualcosa di mio.

Questa passione mi spinge ancora oggi, anche se non si diventa ricchi, ma soprattutto si ha la fortuna di creare opere che piacciono a se stessi.

Quali sono gli appassionati di cinema che apprezzeranno maggiormente «Deathstalker»?

Sicuramente gli appassionati di fantasy e di fumetti. Ma credo che l'umorismo, i personaggi e le immagini rendano il film interessante anche per un pubblico più ampio.

Sta già lavorando a nuovi progetti cinematografici?

Stiamo sviluppando una mezza dozzina di film con i miei partner canadesi della Berserker Gang. Sto lavorando anche a progetti negli Stati Uniti. Uno di questi è «Night House», una produzione horror che probabilmente uscirà l'anno prossimo.

*L'uscita di «Deathstalker» in Svizzera non è ancora nota.